В аварії під Кропивницьким загинуло троє дітей та водій

На трасі зіткнулися легковик та вантажівка

Для деблокації тіл загиблих довелося залучити чотирьох фахівців зі спецтехнікою

В аварії поблизу Кропивницького району загинуло троє дітей та водій. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

У ніч проти 1 листопада на автодорозі Н-23 «Кропивницький–Кривий Ріг–Запоріжжя» поблизу селища Новошевченкове Кропивницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Там зіткнулися легковик та вантажівка.

Жахлива автотроща стала останньою та забрала життя трьох дітей та дорослого.

«1 листопада о 01.05 на автодорозі Н-23 «Кропивницький–Кривий Ріг–Запоріжжя» поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинуло чотири особи, з них три дитини (2005, 2009 та 2010 р.)», – йдеться в ранковому зведенні на сайті ДСНС.

Для деблокації тіл загиблих довелося залучити чотирьох фахівців зі спецтехнікою.

До слова, на трасі Київ–Чернігів автівка збила жінку.

Як повідомлялося, 31 жовтня на Броварському проспекті Києва сталася масштабна ДТП. Учасниками аварії стали відразу сім машин, у тому числі одна маршрутка, яка внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя.