Рятувальники загасили пожежу у багатоповерхівці на проспекті Поля в Дніпрі. Після російської атаки тут зруйновані щонайменше шість квартир із 13 по 15 поверхи. Ще до десятка осель мають серйозні пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Дніпра Бориса Філатова.

«У решті будинку вилетіло більше сотні вікон. Але буде ще додаткове технічне обстеження», – додав Філатов.

На місці нині розгорнуто штаб адміністрації району – щоб зігрітися та подати заявки на державне «єВідновлення».

За повідомленням ДСНС України, внаслідок атаки постраждали двоє людей, серед них – дитина.

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Нагадаємо, у ніч на 28 листопада російські терористи атакували Дніпро. Росіяни завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури. Внаслідок атаки отримали поранення двоє людей. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога.

22 листопада російський безпілотник влучив у десятиповерховий житловий будинок на масиві Перемога у Дніпрі. Від удару в одній із квартир пробило покрівлю та стелю, а кімнати засипало уламками бетону. У під'їзді зупинено ліфт, оскільки уламки пошкодили стіни ліфтової шахти. У будинку проведуть додаткове технічне обстеження.

Варто нагадати, що російські війська 16 листопада атакували Дніпро. За повідомленнями місцевих ЗМІ, під удар потрапив завод «Олейна», який спеціалізується на виробництві соняшникової олії. Водночас у різних районах міста зафіксовано влучання та пожежі на підприємствах.