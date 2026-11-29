Завдаючи ударів по Керченськомц мосту, Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН

Удари РФ по українських мостах та промислових об'єктах не є відповіддю на операцію Сил оборони проти Керченського мосту, а є частиною системного плану терору, який триває з перших днів війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві наголошують, що кремлівський наратив про «помсту» суперечить фактам.

Ще до операції Сил оборони проти Керченського мосту Росія здійснила 109 атак на українські переправи – цю цифру озвучив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Зокрема, із 1 жовтня 2026 року (за півтора місяця до операції на Керченському мосту) ворог 12 разів атакував київські мости через Дніпро, про що раніше повідомляв міністр оборони України Євгеній Хмара.

А в ніч проти 20 листопада російська балістика пошкодила одразу три столичні мости – Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний.

У Міноборони зазначають, що логістика підвезення ракет і дронів на російські аеродроми працює безперервно за заздалегідь визначеним планом, і окремі інформаційні приводи ворогу не потрібні.

Під прицілом РФ залишаються цивільні переправи та великі промислові об'єкти, як-от металургійне підприємство в Кривому Розі, де працюють тисячі цивільних.

«Кремлівський наратив про «помсту» – лише зручна ширма для планового терору. Справжня мета цього міфу – перекласти вину за агресію на тих, хто захищається», – наголосили у міністерстві.

Також у відомстві підкреслили принципову різницю між воєнними об'єктами та цивільною інфраструктурою.

Заяви російського диктатора Володимира Путіна про «виключно мирний об’єкт» спростовуються численними доказами, зокрема кадрами самого Міноборони РФ та телеканалу «Звезда» від лютого 2022 року, де фіксувалося перекидання танків, БМП та артилерії залізничною гілкою мосту.

Ключову роль переправи у постачанні важкої техніки на південний фронт підтверджувала і британська розвідка, а за даними СБУ, до успішних ударів ЗСУ мостом щодня проходило 42-46 ешелонів зі зброєю та боєприпасами.

Оскільки сухопутний коридор перебуває під вогневим контролем ЗСУ, для угруповання РФ у Криму та на лівобережжі Херсонщини Керченський міст залишається безальтернативною артерією постачання.

Згідно зі статтею 52(2) Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій, об'єкт, який використовується для перекидання військ і боєприпасів, є законною воєнною ціллю.

Проєкт Європейської служби зовнішніх справ EUvsDisinfo також класифікує російські заяви про «цивільний статус» мосту як дезінформацію.

До того ж переправа збудована незаконно на тимчасово окупованій території, що засудили Генасамблея ООН, ЄС, Європарламент, НАТО та ПА ОБСЄ.

Завдаючи ударів по таких об'єктах, Україна реалізує своє невід'ємне право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

«Російські ракети й дрони зупиняють лише протиповітряна оборона та знищення ворожої військової логістики й носіїв», – резюмували в оборонному відомстві.

Нагадаємо, міністр оборони України Євгеній Хмара раніше заявив, що Росії знадобиться щонайменше кілька місяців, аби підняти та відвести пошкоджений елемент Керченського мосту.

Водночас, за оцінками опитаних The New York Times інженерів, відновлення автомобільного сполучення Керченським мостом може тривати близько двох років. Такий прогноз передбачає відсутність повторних українських ударів та серйозних пошкоджень опор переправи.