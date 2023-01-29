Екскомандир полку «Азов» розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні боїв
Ворог став на крок ближче до спроб тактичного охоплення Бахмута
Колишній командир полку «Азов» Максим Жорін розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні бойових дій. Про це він сказав в інтерв'ю виданню NV.
«Жодної критичної ситуації в цьому насправді немає. Безумовно, це погано, ворог став на крок ближче до спроб тактичного охоплення Бахмута. Але це суттєво на ситуацію не вплинуло. Але, безумовно, нічого доброго в цьому немає», – пояснив український захисник.
За його інформацією, логістика з Бахмутом працює. Забезпечення підрозділів і евакуацію проводити можна.
«Місцеві можуть заїжджати і виїжджати. Тобто місто все одно контрольоване», – сказав екскомандир «Азову».
Нагадаємо, українські війська вийшли із Соледара Донецької області. Відповідне рішення ухвалило українське військове командування. Про це в середу, 25 січня, повідомив представник східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий.
Також раніше Зеленський пояснив, для чого рашисти влаштували криваву бійню за Соледар і Бахмут.
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