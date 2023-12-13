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Смаргодинники і не тільки: на що Генштаб ЗСУ цьогоріч витратив мільйони гривень

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Смаргодинники і не тільки: на що Генштаб ЗСУ цьогоріч витратив мільйони гривень
Журналісти проаналізували закупівлі Генштабу ЗСУ
фото: censor.net

Журналісти з'ясували, що Генштаб витратив майже 40 тисяч гривень на італійські шахи 

Від початку 2023 року Генеральний штаб Збройних сил України провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 млн грн. Серед іншого, закуплялися італійські шахи, смартгодинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду. Про це повідомляє «Слідства.Інфо».

Журналісти проаналізували закупівлі й виявили, що з початку року Генштаб, зокрема, двічі купував ікони. Так, у червні військові закупили три ікони в срібному оздобленні за 36,5 тисяч гривень: «Юрія Переможного», «Неопалима Купина» та «Святого Миколая». А пізніше – ще чотири за 48,4 тисячі. Це були ікони на мідній основі з посрібленим покриттям, позолотою та холодною емаллю «Янгола Охоронця», «Георгія Переможця», Божої Матері «Семистрільної» та «Казанської».

Зокрема, Генштаб замовив за 13,4 тис. грн ікону Божої Матері «Казанська». За словами журналістів, на сайті майстерні, де було здійснено покупку, можна знайти подібну ікону за 2,9 тис. грн.

Крім того, як пише видання, Генштаб витратив майже 40 тисяч гривень на італійські шахи «Римляни» та дві різні комплектації набору «Наполеон». Ще майже 70 тисяч гривень, за даними журналістів, пішло на 10 наборів кришталевого посуду.

Також з початку року Генштаб організував 20 різних закупівель нагородних годинників на загальну суму 3,9 млн грн, з яких 1,1 млн – на купівлю смартгодинників, зокрема Apple Watch.

Як ідеться в матеріалі, «Слідства.Інфо» надіслало офіційний запит до Генштабу ЗСУ з проханням прокоментувати необхідність перелічених закупівель у 2023 році.

Нагадаємо, що Міністерство оборони України проінформувало про спроби двох компаній зірвати закупівлі продуктів харчування для Збройних сил. Оборонне відомство вже звернулося до правоохоронців із заявою про вчинене кримінальне правопорушення. 

Раніше Служба безпеки викрила масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на продовольче забезпечення підрозділів Сил оборони. Через створений злочинний механізм сума збитків, завдана Міністерству оборони, становить понад 119,5 млн грн.

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Теги: Генштаб ЗСУ гроші держзакупівлі

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