Білорусь вирішила вдвічі зменшити квоту для біженців

Білоруси вирішили зменшити кількість біженців на своїй території

Кількість квот для надання статусу біженця в Білорусі зменшиться майже вдвічі, випливає з ухвали МВС країни. Про це пише Smart Press, посилаючись на дані, опубліковані на Національному правовому інтернет-порталі.

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У 2024 році кількість квот для біженців становитиме 1,5 тис., тоді як минулого року цей показник становив 2,5 тис.

Документ визначає розподільні квоти реєстрації клопотань про надання статусу біженця, додаткового захисту або притулку в Білорусі. Для кожної області показники будуть фіксованими:

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Гомельська область – 350 квот;

Вітебська область – 300 квот;

Мінська область – 250 квот;

Брестська, Гродненська та Могилівська області – по 200 квот.

Питаннями надання відповідних статусів займаються підрозділи з громадянства та міграції УВС обласних виконавчих комітетів. Постанова набула чинності після офіційного опублікування. Для порівняння, за даними на минулий рік для Вітебської та Гомельської областей квоти значилися по 500, для Брестської та Гродненської області – по 380, у Мінській області було надано 350 квот, а у Могилівській – 390.

Нагадаємо, білоруси оприлюднили чергову «статистику», яка нібито свідчить про цікавість українских біженців до переїзду у країну Олександра Лукашенка. З початку року до Білорусі приїхало понад 64 тис. громадян України. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомили у Державному прикордонному комітеті країни.

«У нашу країну з 1 січня в'їхали 64 тис. громадян України: транзитом через Польщу – 46,2 тис., через Литву – 15,5 тис., через Латвію – 2,2 тис., через Україну – 23 тис.», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «всього з 24 лютого 2022 року до Білорусі з української території прибуло 138,7 громадян України: через українсько-білоруський кордон – 15,9 тис., транзитом через Польщу – 92,7 тис., через Литву – 25,6 тис., через Латвію – 4 тис.».

До слова, понад 123 тис. українців прибуло на територію Білорусі з 24 лютого минулого року. Переважна більшість із них нібито в'їжджають до країни з європейських держав, повідомили у Державному прикордонному комітеті країни.