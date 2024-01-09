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Група компаній «Нова пошта» змінює назву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Група компаній «Нова пошта» змінює назву
Нова пошта, окрім доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі
фото з відкритих джерел

Нова пошта працює на ринку України з 2001 року

Група компаній «Нова пошта» змінює назву і тепер буде називатись група Nova. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Основна мета групи Nova – забезпечити легку доставку будь-чого для життя та бізнесу. Наразі це посилки, гроші та технології, але ми не збираємося зупинятися на цьому. Усі компанії Nova реалізують спільну стратегію і керуються одними цінностями: Fast – Easy – Safe – Human – Tech – Growth» – повідомив співвласник групи Nova Вячеслав Климов.

Група компаній Nova складається з таких компаній:

Нова пошта в Україні – доставляє документи, посилки, великі вантажі, а також надає послуги фрахтових перевезень та фулфілменту. Має найдоступнішу мережу для клієнтів: 11 400 відділень та 15 500 поштоматів по всій Україні. Доставляє по країні за 24 години, а в межах міста у той самий день.

Nova Post Europe – компанія, яка надає повний спектр логістичних послуг як для приватних  осіб,  так і для бізнес клієнтів. Вона забезпечує швидку та надійну доставку документів, посилок і вантажів по Європі,  а також між ЄС та Україною. Компанія вже відкрила свої представництва в 11 країнах:  Молдова, Польща, Литва, Чехія, Румунія, Німеччина, Словаччина, Естонія, Латвія, Угорщина та Італія. Вона має 35 тис точок сервісу, з яких 83 - власні відділення.

NovaPay – небанківська фінансова установа, яка розвиває власну міжнародну платіжну систему та надає фінансові послуги приватним клієнтам та бізнесу. NovaPay обслуговує 2,6 млн транзакцій на добу. Повноправний учасник міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard. Компанія має сертифікат про відповідність міжнародному стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток PCI DSS. У кінці 2023 компанія випустила застосунок для відкриття клієнтами розрахункових рахунків.

Nova Global – компанія, основний фокус якої зосереджений на глобальному ринку електронної комерції та співпраці з міжнародними маркетплейсами. З Nova Global будь-які інтернет-магазини у країнах Північної та Південної Америки, в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, а також Великобританії стають доступними для українського споживача з доставкою товарів Новою поштою. Для українського середнього та малого бізнесу послуги компанії – це можливість виходити на нові ринки й розвивати експорт своїх товарів до інших частин світу.

Supernova Airlines надає швидку доставку своїм клієнтам із будь-якої точки світу. Компанія вже зробила десятки рейсів між країнами Європи. Невдовзі почне трансконтинентальні польоти вантажними літаками.

 ІТ-компанія Nova Digital – це потужний виробник веб-додатків та програмного забезпечення для архітектур будь-якої складності та навантаженості.

Nova Digital створює та обслуговує програмні продукти, які опрацьовують 30 000 операцій в секунду. Створені нею рішення протестовані на 32 мільйонах приватних та бізнес-користувачів Нової пошти.

Нагадаємо, Нова пошта працює на ринку України з 2001 року. За цей час компанія стала справжнім лавмарк. Нова пошта, окрім доставки, продає послуги фулфілменту, фрахтових перевезень та працює в Європі.

Раніше повідомлялося, що «Нова пошта» відкриє ще 18 нових відділень за кордоном. Два з них мали буті відкриті до кінця 2023 року, а інші – у 2024-му. 

До відома, свого часу Запорізький автомобілебудівний завод презентував оновлений автомобіль з подібною назвою – Slavuta Nova.

Теги: застосунок пошта послуги Нова пошта документи гроші експорт

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