Робота у Польщі: опитування показало, чим не задоволені українці

Понад 20% українців зазначають, що їм важко утримувати себе на польські зарплати

За підсумками 2023 року 75% тимчасових працівників з України, які зараз перебувають у Польщі, задоволені своєю роботою. Це на 4% менше, ніж було 2022 року, і на 10% менше, ніж 2021 року, пише Yavp.pl.

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Такі висновки демонструє дослідження Як Ukraincy oceniaja prace w Polsce, проведене компанією ОТТО Work Force Central Europe.

«Потрібно зазначити, що більшу частину тимчасових працівників складають біженці, змушені залишити свою батьківщину через війну, що триває. У їхньому випадку причиною зниження задоволеності роботою в Польщі може бути невизначеність після закінчення війни і втома від тривалого перебування в Польщі», – прокоментував керуючий директор компанії Томаш Дудек.

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За його словами, ще однією проблемою є невідповідність структури працівників із робочими пропозиціями, оскільки зросла кількість жінок, які працюють у Польщі, а також зростання витрат на життя в країні.

Серед опитаних тимчасових працівників з України 43% відзначили, що зароблених у Польщі коштів їм вистачає на утримання себе та на основні покупки. 1/4 респондентів заявила, що може заощаджувати та відкладати гроші. Водночас 22% відповіли, що їм важко утримувати себе на польські зарплати.

Однак, незважаючи на високі витрати на утримання у Польщі, 56% респондентів переказують частину зароблених тут грошей родинам в Україні. З них половина заявила, що переказує сім'ї до 20% своєї заробітної плати, а майже 30% опитаних відповіли, що переводять сім'ї від 20 до 30% своєї заробітної плати.

При цьому 59% опитаних українців не зацікавлені в релокації в інше польське місто навіть у разі отримання кращої пропозиції роботи. Серед найчастіше зазначених причин небажання переїзду були:

небажання починати все з нуля в іншому місті – 76%;

небажання міняти школу для дітей – 53%;

небажання розлучатися зі знайомими – 26%.

Нагадаємо, у січні 2024 року у Польщі піднімуть мінімальну заробітну плату на 18%, вона становитиме 3222 злотих (29,8 тис грн). Таке підвищення стане рекордним за останні 15 років. зростання мінімальної заробітної плати – позитивний фактор для працівників з відсутністю кваліфікації, зокрема робітників заводів, складів та фабрик. У той час для висококваліфікованих робітників, таких як електирки, зварювальники, швеї, слюсарі ця новина не є фінансово привабливою, адже такі спеціалісти раніше отримували на 30% більше звичайних працівників, а з січня їхні ставки зрівнюються. Відтак, для того аби заробляти більше, вузькофахові спеціалістимають підвищувати свою кваліфікацію. Крім того і роботодавці можуть відчути значнийтиск у зв’язку із збільшенням витрат на оплату праці.