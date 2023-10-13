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Ексміністр часів Януковича задонатив ЗСУ і потрапив до реєстру корупціонерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ексміністр часів Януковича задонатив ЗСУ і потрапив до реєстру корупціонерів
Колишній міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Микола Злочевський
фото з відкритих джерел

Злочевський перерахував 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів»

Колишній міністр екології та природних ресурсів часів Януковича Микола Злочевський перерахував 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів», проте все одно потрапив до списку корупціонерів. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Реєстр корупціонерів. Новобранці-2023».

На початку серпня антикорупційний суд ухвалив вирок стосовно колишнього міністра екології та природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського. Колишній топпосадовець уклав із прокурором угоду про визнання винуватості, згідно з якою він заплатить 68 тис. грн штрафу і вже перерахував 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту «Армія дронів».

Злочевський проходив обвинуваченим у «хабарній» справі, але участь у судовому засіданні брав дистанційно. Річ у тім, що він останні кілька років мешкає на Кіпрі. Однак на фінальному етапі Феміда з відкритого розгляду справи перейшла у закритий.

Це дозволило приховати від громадськості повний текст вироку щодо Злочевського.

Вищий антикорупційний суд засекретив у реєстрі «хабарну» справу Злочевського
Вищий антикорупційний суд засекретив у реєстрі «хабарну» справу Злочевського
фото: glavcom.ua

Відмовився антикорупційний суд розголошувати вирок щодо Злочевського й у відповіді на інформаційний запит «Главкома».

Проте прізвище одіозного ексміністра все ж тепер фігурує у реєстрі корупціонерів.

У реєстрі корупціонерів є запис про колишнього міністра екології та природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського
У реєстрі корупціонерів є запис про колишнього міністра екології та природних ресурсів часів Януковича Миколи Злочевського
фото: скріншот

Зазначимо, Микола Злочевський – власник найбільшої приватної газовидобувної компанії України Burisma, засновник Міжнародного Форуму з енергетичної безпеки. Колишній член Партії регіонів. Обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів України з 2 липня по 9 грудня 2010 року.

Злочевський наприкінці 2014 року виїхав з України. Згодом Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК). У 2019 році підозру ексміністру було розширено – додано статтю про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах.

У червні 2020 року стало відомо, що керівникам САП та НАБУ пропонували $6 млн за закриття кримінального провадження, в якому фігурує власник газовидобувної компанії Burisma, колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Микола Злочевський.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про винуватості між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі підкупу керівництва Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

До слова, у вересні 2023-го Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке адмініструє реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, знову відновило публічний доступ до нього, який з початком військової агресії РФ закрила влада.

Читайте також: Реєстр корупціонерів. Новобранці-2023
Теги: Партія регіонів Микола Злочевський НАЗК корупція

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