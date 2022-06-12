«Если Киев возьмут». Мережу збурило відео наради у мера Дніпра в перші дні війни

Філатов сіяв песимістичні настрої серед своїх підлеглих

У перші дні війни Борис Філатов сіяв песимістичні настрої серед своїх підлеглих і заперечував здатність ЗСУ протистояти ворогу. Про це свідчить відео закритої наради, яке з’явилося в мережі.

Як пише видання «Телеграф», відео із записом закритої онлайн-наради міського голови Дніпра Бориса Філатова з депутатами міськради розмістив телеканал D1 7 червня з доступом за посиланням на Youtube. Під час спілкування в ZOOM Філатов не раз застерігав, що ця розмова не повинна бути публічно оприлюднена. Виходячи зі сказаного мером, можна зробити висновок, що нарада справді проходила у перші дні повномасштабної війни.

«Я не можу зробити таку заяву: «Все буде гаразд. Ось якщо Київ візьмуть, тоді щось думатимемо. А якщо Київ не візьмуть – тоді оборонятимемося», – каже Філатов.

Він також розповідає, що не можна недооцінювати армію загарбників, бо це «недурні люди».

«Вони за один день забігли до Києва. Фактично вже забігли, це один день. А якщо буде два-три, тиждень, три, ви розумієте, що може статися? Що ми, дулями відіб'ємось?», – резюмує мер Дніпра.

У мережі на відео з наради Філатова реагують по-різному. Так, багато хто обурений через те, що мер Дніпра говорить про нібито брак зброї в армії України, впевнений у ненападі на Дніпро і не заперечує можливості захоплення столиці та інших міст.

Водночас, багато користувачів відзначають, що слова Бориса Філатова багато в чому співзвучні з тим, що відчували українці у перші дні війни.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті під час війни. Також він підняв тему організованих злочинних угруповань в Дніпрі.

Також Борис Філатов офіційно звернувся до державних структур, зокрема, СБУ та НАБУ, із проханням звернути увагу на діяльність телеканалу, підконтрольного бізнесмену Олександру Петровському, відомому у кримінальному світі під прізвиськом «Нарік».

Нагадаємо, що 17 березня журналістка Крістіна Бердинських написала, що, за її інформацією, Петровський разом із іншим кримінальним авторитетом Сергієм Олійником (на прізвисько «Умка»), виїхав з України уже після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за межі країни був закритий.