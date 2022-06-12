Російський історик пояснив, чому протести не допоможуть скинути Путіна

Знищити путінський режим силою неможливо

Росія має сьогодні гігантський протестний потенціал, набагато сильніший, ніж у останні роки радянської влади. Але зараз він ніяк не може бути реалізований. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х, Дмитро Хмельницький.

«Тактика Навального «Розумне голосування» (Олексій Навальний, російський опозиційний політик, засуджений на 9 років колонії суворого режиму – «Главком») полягала в тому, щоб на місцях приводити пристойних людей до влади, але це дуже слабка тактика, бо їх все одно або роздавлять, або посадять», – сказав Хмельницький.

Розраховувати, що протести вплинуть на путінську диктатуру також безглуздо, вважає історик.

«Точка кипіння залежить від рівня терору. У Радянському Союзі народ мільйонами дох з голоду і жодної точки кипіння не було. Бо тих, хто намагався закипати, одразу ж убивали. Така сама ситуація і зараз. Ну, буде якась демонстрація. Через що? Цукру немає? Жили ми без цукру. Олія почне пропадати? Стояли ми в чергах за олією. Скидати путінський режим силою неможливо. Громадської думки не існує, тому вона і не може проявити себе. Це якийсь зліпок радянської ситуації, а Радянський Союз скінчився нагорі, коли знайшовся Горбачов, який змінив розстановку фігур. Ось тоді все одразу впало», – підсумував Хмельницький.

Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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