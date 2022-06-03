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    Події в Україні

    Філатов попросив силовиків розібратися із телеканалом кримінальника Петровського

    Мер Дніпра Філатов попросив СБУ та НАБУ розібратися із діяльністю медіапулу бізнесменів Петровського та Арутюняна - Філатов попросив силовиків розібратися із телеканалом кримінальника Петровського
    Мер Дніпра Філатов попросив СБУ та НАБУ розібратися із діяльністю медіапулу бізнесменів Петровського та Арутюняна
    фото: Facebook Філатова

    Дніпровський телеканал D1 поширює заяви про неминуче захоплення міста рашистськими окупантами

    Борис Філатов офіційно звернувся до державних структур, зокрема, СБУ та НАБУ, із проханням звернути увагу на діяльність телеканалу, підконтрольного бізнесмену Олександру Петровському, відомому у кримінальному світі під прізвиськом «Нарік». Про це міський голова Дніпра написав на Facebook-сторінці.

    «Із початком повномасштабного вторгнення риторика підконтрольного Петровському-Арутюняну (Еміль Арутюнян – інший відомий у Дніпрі бізнесмен – ред.) медійного пулу стала відверто проросійською», – заявив Філатов.

    Мер Дніпра розповів, що блогери цього пулу разом із місцевим телеканалом D1 «системно тиражують брехливі звинувачення на адресу не лише мерії Дніпра і Офісу президента, а й українських військових та добровольців».

    Зокрема, ці персонажі готують відеоконтент, у якому «не просто перекручують події 2014-го року, а й просувають наративи про неминуче захоплення Росією Дніпра та всієї України».

    Ці фільми, наголосив Борис Філатов, знімаються нібито іноземними журналістами, але, додав міський голова Дніпра, ці журналісти – «не більше, як збіговисько футбольних коментаторів, проросійського непотребу і просто шахраїв, які, за дивним збігом обставин, є тезками реальних розслідувачів і письменників».

    У зв’язку з цим мер міста звернувся до РНБО, СБУ, Нацради та НАБУ із проханням перевірити діяльність телеканалу D1 щодо розповсюдження проросійської та маніпулятивної інформації.

    Крім того, Філатов нагадав про втечу «Наріка» з України уже після оголошення повної мобілізації – і попросив силовиків «перевірити обставини та підстави для виїзду за кордон громадян Олександра Петровського та Еміля Арутюняна під час воєнного стану».

    Нагадаємо, що 17 березня журналістка Крістіна Бердинських написала, що, за її інформацією, Петровський разом із іншим кримінальним авторитетом Сергієм Олійником (на прізвисько «Умка»), виїхав з України уже після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли чоловікам віком від 18 до 60 років виїзд за межі країни був закритий.

    Теги: телебачення Борис Філатов Дніпро Україна Олександр Петровський
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    Філатов попросив силовиків розібратися із телеканалом кримінальника Петровського