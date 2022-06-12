Матраци та валіза замість столу: донька Сніжани Єгорової показала, як живе у США

Стася Ровінська, донька скандальної Сніжани Єгорової, обживається в орендованій квартирі у США

Українська телеведуча Стася Ровінська, яка разом з чоловіком і дітьми переїхала в США, рятуючись від війни, показала своє життя у новій країні. Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Жінка показала суворий побут її сім’ї в орендованій квартирі. За словами Стасі, квартира порожня. Вони купили надувні матраци, щоб було де спати. Їдять вони на валізі, оскільки немає столу. При цьому Ровінська зазначила, що поступово вони будуть облаштовувати квартиру.

При цьому жінка зазначила, що це не еміграція, а тимчасовий переїзд заради дітей. І навіть за кордоном вони з чоловіком продовжують допомагати українським військовим, які вже майже три місяці борються з російською агресією.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська телеведуча Стася Ровінська, донька скандальної російської пропагандистки Сніжани Єгорової із чоловіком та трьома дітьми переїхала до США.

Як відомо, у себе на сторінці в Facebook Єгорова публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна і заявила, що українцям слід «очистити мозок від темної сторони свідомості». Також Єгорова образливо висловилася щодо української влади та закликала земляків подивитися відео з главою РФ на пропагандистському ресурсі.

Пізніше донька Сніжани Єгорової ведуча денного шоу «Твій день» на 1+1, акторка Анастасія Ровінська прокоментувала заяви своєї мами.