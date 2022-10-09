Фахівці знову підключили Запорізьку АЕС до енергомережі України

Запорізька АЕС була повністю знеструмлена внаслідок російських обстрілів

У неділю, 9 жовтня, спеціалісти відремонтували високовольтну лінію зв'язку Запорізької атомної електростанції (АЕС). Тепер станцію знову підключено до енергосистеми України. Про це повідомляє «Енергоатом».

За даними компанії, було відновлено лінію зв'язку 750 кВ Запорізької АЕС Дніпровська.

«Після майже дводенної роботи аварійних насосів охолодження активних зон реакторів АЕС з живленням від дизель-генераторів оперативний персонал відновлює нормальну схему живлення власних потреб станції від енергосистеми України», – йдеться у повідомленні «Енергоатому».

Також зазначається, що радіаційний фон на станції та біля неї не змінювався і знаходиться в межах норми.

При цьому підкреслюється, що росіяни продовжують обстрілювати ЗАЕС, наближаючи світ до ядерної катастрофи.

Нагадаємо, 8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.

Тим часом стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 5 жовтня вирушив до Києва для обговорення питання ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції.