Нічна атака окупантів на Нікополь: є загиблий і страшні руйнації (фото)
Окупанти накрили Нікополь із важкої артилерії
У ніч на 9 лютого російські окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Окупанти поцілили по житловому кварталу.
«У результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено сім господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін», – розповів Лукашук.
Внаслідок обстрілу в Нікополі загинув чоловік 1985 року народження.
Обстеження територій обстрілу триває.
Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 лютого прогриміли вибухи у Дніпрі.
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