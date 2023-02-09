Нічна атака окупантів на Нікополь: є загиблий і страшні руйнації (фото)

Окупанти накрили Нікополь із важкої артилерії

У ніч на 9 лютого російські окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Окупанти поцілили по житловому кварталу.

«У результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено сім господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін», – розповів Лукашук.

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фото: Микола Лукашук/Facebook

фото: Микола Лукашук/Facebook

фото: Микола Лукашук/Facebook

Внаслідок обстрілу в Нікополі загинув чоловік 1985 року народження.

Обстеження територій обстрілу триває.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 9 лютого прогриміли вибухи у Дніпрі.