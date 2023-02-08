Прем'єр-міністр Португалії оголосив про нову військову допомогу для України

Прем’єр-міністр Португалії розповів про нові поставки танків для українського війська

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта виступив у парламенті в середу й оголосив, що Лісабон передасть Києву три власні танки Leopard 2. Про це повідомляє Reuters.

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За його словами, Україна отримає бойову техніку вже наступного місяця.

«Зараз ми реалізуємо план відновлення й технічного обслуговування танків Leopard 2 і, згідно з планом, ми зможемо відправити (Україні – ред.) три з них у березні. Це те, над чим ми працюємо», – сказав Кошта парламентарям.

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Раніше повідомлялося, що місцеві журналісти цитували власні джерела в уряді Португалії щодо можливості надати Україні чотири танки Leopard 2. В армії піренейської країни є 37 таких танків, втім лише 12 з них «повністю справні».

Крім того, наприкінці січня Португалія оголосила про пакет військової допомоги Україні, у який входять 14 бронетранспортерів M113, вісім електрогенераторів великої потужності і додаткові 120-мм боєприпаси.

Нагадаємо, що наразі так звана «танкова коаліція» нараховує 12 країн світу. Керівництво вітчизняного МЗС вважає, що у «першій хвилі» поставок Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Насамперед, йдеться про Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.