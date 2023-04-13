Збував зброю криміналітету. Правоохоронцю з Одещини загрожує в'язниця

Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі

Правоохоронця затримано під час реалізації чергової партії бойових припасів та зброї.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили правоохоронця на торгівлі вибухівкою та боєприпасами. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Встановлено, що правоохоронець крав зброю у своїй військовій частині та шукав охочих придбати її серед представників криміналітету, які раніше притягувались до відповідальності за торгівлю зброєю.

«За оперативними даними, ділок налагодив незаконний збут з листопада 2022 року й з того часу встиг продати набої та гранати Ф-1», – йдеться в повідомленні.

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12 квітня 2023 року правоохоронця затримано під час реалізації чергової партії бойових припасів та зброї. Майже півтори тисячі патронів та пістолет правоохоронець хотів збути за 600 дол.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному збуті зброї (ч. 1 ст. 263 КК України) та обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється джерело надходження зброї та інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою.