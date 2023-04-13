Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Збував зброю криміналітету. Правоохоронцю з Одещини загрожує в'язниця

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збував зброю криміналітету. Правоохоронцю з Одещини загрожує в'язниця
Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі
фото: ДБР

Правоохоронця затримано під час реалізації чергової партії бойових припасів та зброї.

Працівники Державного бюро розслідувань викрили правоохоронця на торгівлі вибухівкою та боєприпасами. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Встановлено, що правоохоронець крав зброю у своїй військовій частині та шукав охочих придбати її серед представників криміналітету, які раніше притягувались до відповідальності за торгівлю зброєю.

«За оперативними даними, ділок налагодив незаконний збут з листопада 2022 року й з того часу встиг продати набої та гранати Ф-1», – йдеться в повідомленні.

12 квітня 2023 року правоохоронця затримано під час реалізації чергової партії бойових припасів та зброї. Майже півтори тисячі патронів та пістолет правоохоронець хотів збути за 600 дол.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному збуті зброї (ч. 1 ст. 263 КК України) та обрання йому запобіжного заходу. Встановлюється джерело надходження зброї та інші особи, причетні до протиправної діяльності.

Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що дружина одного з керівників митниці перевезла через кордон $760 тис. готівкою.

Теги: ДБР зброя Одещина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час обшуків СБУ виявила документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу
СБУ арештувала майно підсанкційного олігарха Новинського
Сьогодні, 11:20
До організації «схеми» причетний старший державний інспектор митного посту «Білгород-Дністровський»
СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі
11 квiтня, 14:25
За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів
Підтримували «вагнерівців» та закликали до захоплення влади: СБУ затримала кремлівських агітаторів
6 квiтня, 15:34

Новини

Збував зброю криміналітету. Правоохоронцю з Одещини загрожує в'язниця
Збував зброю криміналітету. Правоохоронцю з Одещини загрожує в'язниця
ДТП з автобусом на трасі Одеса-Рені: рух автомобілів призупинено
ДТП з автобусом на трасі Одеса-Рені: рух автомобілів призупинено
На Одещині психічно хворий чоловік вбив власну матір
На Одещині психічно хворий чоловік вбив власну матір
СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі
СБУ затримала чиновника Одеської митниці: деталі
Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога
Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога
Відбирав у солдатів бойові доплати: суд відправив скандального командира під варту
Відбирав у солдатів бойові доплати: суд відправив скандального командира під варту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
В Україні зафіксовано землетрус
18K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
16K
Чистий четвер: листівки та привітання українською
15K
Страта українського полоненого: названо виконавців (відео)
13K
«Нам дуже боляче». Глава греко-католиків прокоментував події у Лаврі
12K
Волонтерка познущалася над загибеллю страченого військового: як відреагували українці

Новини

Ще одна країна надасть $3,5 млрд підтримки для України
Сьогодні, 17:26
Росіяни запасаються юанями замість рублів
Сьогодні, 17:03
Офіційно: ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси
Сьогодні, 16:27
Волонтерка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту