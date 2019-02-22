Голова апарату Антикорупційного суду має будинок на одній земельній ділянці з керівницею ДБР - ЦПК



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наталія Левицька, яка раніше працювала в прокуратурі міста Києва, у своїй декларації зазначає, що є власницею земельної ділянки 486 кв. м вартістю 606 тис. грн

Олексій Жуков виконуватиме обов’язки голови апарату Антикорупційного суду необмежений час, - ЦПК

Дружина нещодавно призначеного тимчасового голови апарату Вищого антикорупційного суду Олексія Жукова має будинок у Києві на одній земельній ділянці з першою заступницею голови Державного бюро розслідувань Ольгою Варченко. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Варченко, яка раніше працювала в Генпрокуратурі у так званому департаменті Кононенка-Грановського, вважається креатурою оточення президента. Таким чином, призначення Жукова може бути спробою влади отримати вплив на роботу Антикорупційного суду через апарат суду», — зазначає експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

Дружина Олексія Жукова, Левицька Наталія Віталіївна, яка раніше працювала в прокуратурі міста Києва, у своїй декларації зазначає, що з 25 березня 2009 року є власницею земельної ділянки 486 кв. м вартістю 606 тис. грн.

За даними відкритих реєстрів видно, що ця ділянка перебуває в іпотеці «Дельта-банку» за договором від березня 2008 року.

Відповідно до даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ця земельна ділянка знаходиться за адресою м.Київ, провулок Терешкової 2, земельна ділянка 22 та має кадастровий номер 8000000000:90:223:0022.

Відповідно до Реєстру, цю земельну ділянку заставили під кредит дві особи. Перший іпотекодавець Левицька Наталія Віталіївна. Другий — Варченко Ольга Олександрівна.

У декларації Ольги Варченко також зазначена земельна ділянка, дата набуття земельної ділянки, її вартість та дата отримання кредиту співпадають з даними, зазначеними Левицькою Наталією Віталіївною.

Декларація дружини Жукова

Декларація Варченко

Відповідно до даних з Публічної кадастрової карти України земельна ділянка площею 514 кв.м за кадастровим номером 8000000000:90:223:0022 має таку ж адресу, як і ділянка Наталії Левицької.

Вона знаходиться у Дарницькому районі Києва 2-ий пров. Терешкової, 22. Власницею ділянки з 21 березня 2018 року вказано Варченко Ольгу Олександрівну.

Поруч із нею є земельна ділянка з площею 486 кв.м та кадастровим номером 8000000000:90:223:0085 за адресою м. Київ, р-н Дарницький, 2-ий пров. Терешкової, 22 та власницею Левицькою Наталією Віталіївною.

Дуже ймовірно, що Наталія Левицька та Ольга Варченко придбали одну земельну ділянку та поділили її.

Дружина Жукова також є власницею житлового будинку за адресою м.Київ, 2-й провулок Терешкової, будинок 22 площею 299.8 кв.м. зареєстрований 20 липня 2012 року. Ольга Варченко у декларації зазначає незавершене будівництво площею 200 кв.м.

Відповідно до даних Google Maps за цією адресою знаходиться два будинки, один з яких добудовується.

Сім’я Олексія Жукова користується автівкою тестя Віталія Шведуна, а також проживає в його квартирі 78.1 кв.м., що знаходиться у Дарницькому районі Києва на вулиці Урлівській. Раніше з 1986 по 2010 роки Шведун очолював Драбівський районний суд Черкаської області.

20 лютого Державна судова адміністрація призначила тимчасово виконуючого обов’язки керівника апарату Вищого антикорупційного суду Жукова Олексія Володимировича.

Олексій Жуков з квітня 2018 працював начальником відділу у Державній судовій службі. До цього він працював прокурором у Генеральній прокуратурі.

Жуков виконуватиме обов’язки голови апарату Антикорупційного суду необмежений час, допоки не буде обраний постійний голова апарату. Оголосити такий конкурс має Державна судова адміністрація. Утім, ймовірно, що Жуков також претендуватиме на посаду голови апарату антикорупційного суду.

Більше того, Жуков може бути призначений на постійну посаду голови апарату Антикорупційного суду без конкурсу, але за умови, що це погодить новообраний голова суду.

Голова та співробітники апарату матимуть доступ до закритої інформації суду, що розглядатиме справи топ-корупції та матимуть можливість впливу на документообіг та автоматизовану систему розподілу справ.

«Для забезпечення незалежності апарату антикорупційного суду Державна судова адміністрація має невідкладно оголосити конкурсу на посади керівника апарату та ключових співробітників апарату цього суду, а Вища рада правосуддя має забезпечити прозоре проведення цього конкурсу», — зазначає Красносільська.