Головні новини 20 вересня за хвилину

Найкращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої ж можливості, заявив м іністр охорони здоров'я

Найкращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої ж можливості, заявив м іністр охорони здоров'я

Уряд продовжив карантин до 31 грудня, Штайнмаєр зібрався з візитом до України, кількість хворих на коронавірус стрімко зростає

Карантин в Україні продовжено до Нового року

Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що епідемічна ситуація в країні контролюється. Детальніше читайте тут.

МОЗ: майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що 98,1% госпіталізованих із коронавірусом в країні не отримали вакцини. Така тенденція спостерігається останні три місяці. Він додав, що зараз іде стрімке погіршення епідситуації, кількість нових випадків коронавірусу за добу збільшилась удвічі за минулий тиждень. Детальніше читайте тут.

Президент Німеччини Штайнмаєр зібрався з візитом до України

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з робочим візитом 6 жовтня. Він прилетить до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. У ході візиту Штайнмаєр візьме участь у пам’ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокосту Бабин Яр. Детальніше читайте тут.

Розстріл студентів у Росії: загинули восьмеро людей

20 вересня на території державного національного дослідницького університету в Пермі, що в Росії, 18-річний студент цього вишу влаштував стрілянину. Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 постраждали. Детальніше читайте тут.

Скандал на засіданні ТСК щодо «вагнерівців». «Слуги народу» перервали роботу

Народні депутати від «Слуги народу» перервали засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради щодо «вагнерівців», під час якого ексголова Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба давав свідчення щодо вказівки перенести спецоперацію. Засідання вже вчетверте перенесли. Жодних пояснень представники влади не надали. Детальніше читайте тут.

Лікарні та школи можуть залишитися без тепла: мери міст повідомили про небезпеку

Мери багатьох українських міст попереджають про небезпечну ситуацію, яка склалася в Україні напередодні опалювального сезону, та звертаються до уряду із закликом вжити заходів для забезпечення безперебійного постачання тепла у житлові будинки, лікарні, дитсадки та інші комунальні заклади. Головна проблема – ціна газу для бюджетних організацій, яка підскочила з 7 до 20 грн за 1 кубометр. Детальніше читайте тут.

Теракт у Дніпрі: слідство розглядає дві версії вибуху автівки

Поліція розглядає дві версії вибуху автівки 15 вересня у Дніпрі, внаслідок якого загинули прессекретарка ДСНС Дар’я Гречіщева та парамедик Олексій Кавлак. Перша версія – злочин міг бути пов’язаний з професійною діяльністю загиблих, які були волонтерами й бували в зоні операції Об’єднаних сил, друга – вибух пов’язаний із «неприязними стосунками певного кола осіб з цими людьми». Детальніше читайте тут.

Вбивства на Майдані: суд взяв під варту підозрюваного експосадовця МВС

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту для ексзаступника начальника відділу забезпечення масових заходів управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Юрія Спаських. Спаського підозрюють в організації теракту та вбивстві мітингувальників на Майдані у 2014 році. Детальніше читайте тут.