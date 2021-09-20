Карантин в Україні продовжено до Нового року

Міністр нагадав, що найкращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції при першій можливості

Уряд спростив норми верифікації вакцинації

Кабінет міністрів прийняв рішення продовжити карантин в Україні до 31 грудня. Йдеться про загальнонаціональний карантин, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

«На засіданні Кабінету міністрів України 20 вересня прийнято рішення про продовження адаптивного карантину та режиму надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що епідемічна ситуація в країні контролюється.

«Так, ми фіксуємо зростання числа нових випадків, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя і здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції при першій можливості», – заявив він.

При цьому міністр додав, що завтра відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де буде встановлена «жовта» зона адаптивного карантину.

При жовтому рівні діятимуть такі карантинні обмеження:

Заборонено проводити масові заходи за участю понад однієї особи на 4 кв. метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

Не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;

Кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

Спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі тощо.

Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватися всіх карантинних обмежень, залишається за власником. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Щодо освітнього процесу - заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників хоча б одного щеплення. Наприклад, станом на 17 вересня за даними обласних та Київської державних адміністрацій 5 350 шкіл з понад 14 тисяч уже відповідають цим вимогам - мають понад 80% працівників хоча б з одним щепленням від Covid-19. Для верифікації безпечності працівників освіти приймаються міжнародні свідоцтва та ковід-сертифікати.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Також нагадаємо, що рівень сovid-госпіталізацій перевищено вже у 11 областях.

Від сьогодні, з 20 вересня, Україна перейшла у жовту зону адаптивного карантину. Нові карантинні норми набули чинності. Водночас вакциновані люди можуть обійти більшість обмежень у жовтій та навіть червоній зоні. Крім того, з'явилися два види ковід-сертифікатів: «зелені» та «жовті».

Тим часом за добу щеплення від коронавірусу отримали всього 36 тисяч українців.

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