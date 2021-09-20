Президент Німеччини Штайнмаєр зібрався з візитом до України

Франк-Вальтер Штайнмаєр приїде в Україну разом зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з робочим візитом 6 жовтня. Він прилетить до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє канцелярія президента ФРН.

За даними відомства, Штайнмаєр приїде в Україну разом зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер.

У ході візиту Штайнмаєр візьме участь у пам’ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокосту Бабин Яр.

Після цього президент проведе зустріч з чиновниками.

У канцелярії зазначили, що детальну програму візиту опублікують згодом.

До слова, у вересні помер колишній радник Меркель, який вів перемовини щодо Донбасу.

Нагадаємо, в ході зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Джо Байден заявив про бажання ще раз відвідати Київ.

Натомість глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.