  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Президент Німеччини Штайнмаєр зібрався з візитом до України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Президент Німеччини відвідає Україну на запрошення Володимира Зеленського - Президент Німеччини Штайнмаєр зібрався з візитом до України
    Президент Німеччини відвідає Україну на запрошення Володимира Зеленського
    фото: president.gov.ua

    Франк-Вальтер Штайнмаєр приїде в Україну разом зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер

    Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну з робочим візитом 6 жовтня. Він прилетить до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє канцелярія президента ФРН.

    За даними відомства, Штайнмаєр приїде в Україну разом зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер.

    У ході візиту Штайнмаєр візьме участь у пам’ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокосту Бабин Яр.

    Після цього президент проведе зустріч з чиновниками.

    У канцелярії зазначили, що детальну програму візиту опублікують згодом.

    До слова, у вересні помер колишній радник Меркель, який вів перемовини щодо Донбасу.

    Нагадаємо, в ході зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Джо Байден заявив про бажання ще раз відвідати Київ.

    Натомість глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що президент США Джо Байден обов'язково відвідає Україну, але не цього року. Дипломатична практика не передбачає візити такого рівня в один рік.

    Читайте також:
    Теги: Німеччина політика Володимир Зеленський Бабин Яр Франк-Вальтер Штайнмаєр президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Президент Німеччини Штайнмаєр зібрався з візитом до України