Розстріл студентів у Росії: загинули восьмеро людей

Під час затримання нападник був поранений і згодом помер

18-річний студент у військовій формі та з автоматом в руках стріляв у кампусі та в одному з корпусів вишу

У понеділок, 20 вересня, на території державного національного дослідницького університету в Пермі, що в Росії, 18-річний студент цього вишу влаштував стрілянину. Внаслідок стрілянини загинули восьмеро людей, близько 20 постраждали, повідомили в Слідчому комітеті РФ. У перестрілці зі співробітниками правоохоронних органів нападник був поранений і згодом помер.

У понеділок, 20 вересня, в Росії сталася стрілянина в Пермському державному університеті. Під час нападу студенти і викладачі вистрибували з вікон будівлі.

Стрілянину влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Він у соцмережах детально розповів, як планував напад. Згідно з текстом, спочатку для нападу Бекмансуров вибрав свою колишню школу, але в підсумку змінив мету, оскільки «у діточок не особливо багато шляхів відходу для порятунку».

Після ретельного відбору стрілок зупинився Пермському університеті через велику кількість корпусів.

Також відомо, що нападник навчався на першому курсі юридичного факультету. ЗМІ також пишуть, що першокурсник юрфаку, який влаштував стрілянину, був озброєний турецькою гладкоствольною рушницею Huglu Atrox T pump synthetic 12x76 510мм.

Стрілянина в будівлі університету у Пермі почалася близько 11.30 за місцевим часом.



