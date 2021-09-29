Головні новини 29 вересня за хвилину

Імпорту електроенергії з РФ і Білорусі не буде

Імпорту електроенергії з РФ і Білорусі не буде до листопада

Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, Кабмін затвердив Стратегію деокупації Криму, Максима Соколюка звільнено з посади голови Державної міграційної служби України

Білорусь припиняє надавати правову допомогу Україні

Влада Білорусі призупинила співпрацю у сфері міжнародної правової допомоги з Україною, а також із Польщею та країнами Балтії. Про це повідомляє «Белта». Детальніше читайте тут.

Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада. Детальніше читайте тут.

Уряд затвердив Стратегію з деокупації Криму

Кабінет міністрів затвердив Стратегію деокупації Криму. Таке рішення уряд ухвалив під час засідання 29 вересня. Детальніше читайте тут.

Президент Німеччини назвав фейком інформацію про скасування безвізу для України

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом. Він назвав новину фейком. Детальніше читайте тут.

Ще одні вибори? У Запоріжжі мер подав у відставку

Володимир Буряк оголосив про те, що складає повноваження міського голови Запоріжжя. Відповідну заяву він вже передав на розгляд керуючого справами міськради. Про це він оголосив наприкінці пленарної сесії міськради. Детальніше читайте тут.

Кабмін звільнив чиновника, який взяв шлюб з «дівчиною із собачкою»

Кабінет міністрів під час сьогоднішнього засідання звільнив Максима Соколюка з посади голови Державної міграційної служби України. Водночас уряд призначив Наталію Науменко виконуючою обов'язки голови Державної міграційної служби України. Детальніше читайте тут.