Україна продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі

До листопада імпортувати електроенергію з РФ і Білорусі не будуть

До листопада імпортувати електроенергію з РФ і Білорусі не будуть

Регулятор вирішив продовжити до листопада заборону на імпорт електроенергії, що діяла з кінця травня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжила заборону на імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.

Згідно з повідомленням, НКРЕКП продовжила заборону імпорту в Україну електроенергії з Росії та Білорусі до 1 листопада.

Документ тимчасово обмежує доступну пропускну здатність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах на 2021 рік, в частині міждержавних перетоків між Україною і державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства, до 0 МВт.

Таким чином, забороняється імпорт з Білорусі та з території Росії, які не є сторонами Енергетичного співтовариства.

Зазначається, що регулятор не отримував у період з 26 травня по 23 вересня звернень щодо необхідності відновити імпорт електроенергії з країн, які не є членами Енергетичного співтовариства.

Нагадаємо, в 2021 році Україна імпортувала з Росії і Білорусі електроенергію на суму понад 1 млрд грн. Імпорт призвів до збитків українських виробників електроенергії.

В квітні Верховна рада прийняла проект закону про заборону імпорту з Росії і Білорусі до кінця 2021 року, однак НКРЕКП вирішила обмежити поставки лише на 4 місяці, до 30 вересня 2021 року.

Раніше ексміністр енергетики пояснила, чому виникли проблеми з підготовкою енергосистеми до зими.

Також колишній глава СБУ заявляв, що імпорт електроенергії з РФ і Білорусі буде рівносильним фінансуванню російської армії.

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