  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Петро Порошенко
рус
    Думки вголос

    Безпрецедентна в історії людства катастрофа

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Урочище Бабин Яр 80 років тому перетворилося на жорстокий конвеєр смерті - Безпрецедентна в історії людства катастрофа
    Урочище Бабин Яр 80 років тому перетворилося на жорстокий конвеєр смерті

    Будь-який режим, який має за ніщо права та свободи людини, несе в собі загрозу для самої людяності

    Бабин Яр – одна із найглибших ран, один із найважчих спогадів про Голокост, цю безпрецедентну в історії людства катастрофу. Важко повірити, що таке масове й жорстоке вбивство сталося не в темні віки дикого середньовіччя, а 80 років тому, посеред двадцятого століття.

    Урочище Бабин Яр за лічені дні, 29-30 вересня, перетворилося на жорстокий конвеєр смерті, де були вбиті перші жертви нацистської політики – більше 30 тисяч київських євреїв. За даними науковців у 1941-1943 роках у Бабиному Яру знайшли свій останній притулок близько 100 тисяч людей різних національностей: євреїв, українців, ромів, військовополонених, підпільників, членів Організації українських націоналістів та інших.

    Сьогодні, вшановуючи невинних жертв, маємо пам'ятати: будь-який режим, який має за ніщо права та свободи людини, несе в собі загрозу для самої людяності. Для цих режимів життя – ніщо, а люди – лише гвинтики у смертоносній машинерії диктаторів-параноїків.

    Трагічні події минулого вимагають від нас виховувати нові покоління на принципах поваги до людської гідності та толерантності. І нашим моральним обов'язком є точно не допустити повторення злочинів проти людства та людяності. Вічна пам'ять невинно убієнним...

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: трагедія історія вбивство Бабин Яр Голокост
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Іванов
    Сергій Іванов

    Журналіст

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат 8 скликання

    Карл Волох
    Карл Волох

    Політолог

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Безпрецедентна в історії людства катастрофа