Групу нелегалів із малою дитиною затримали прикордонники на Закарпатті

Силовикам також вдалося затримати можливого організатора незаконного переправлення нелегалів

У п’ятницю, 27 січня, прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали четверо нелегалів. Завадити іноземцям порушити кордон вдалось завдяки випереджувальній інформацїї, наданій правоохоронцям оперативниками Західного регіонального управління Держприкордонслужби, інформує Державна прикордонна служба.



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Силовикам також вдалося затримати можливого організатора незаконного переправлення нелегалів

У п’ятницю, 27 січня, прикордонники Чопського загону спільно зі співробітниками Національної поліції затримали четверо нелегалів. Завадити іноземцям порушити кордон вдалось завдяки випереджувальній інформацїї, наданій правоохоронцям оперативниками Західного регіонального управління Держприкордонслужби, інформує Державна прикордонна служба.

За її даними, двоє чоловіків, жінка та маленька дитина рухались околицею населеного пункту Гута, що на Перечинщині, коли їх виявила спільна міжвідомча група прикордонників та поліцейських. З надходженням інформації про рух невідомих на допомогу правоохоронцям було вислано групу реагування, яка й затримала правопорушників на відстані 1500 метрів до лінії кордону.

Нелегали не мали при собі жодних документів, проте представились громадянами Вірменії. У подальшому, під час проведення фільтраційних заходів прикордонники встановили, що затримані мали намір незаконно перетнути українсько-словацький кордон за допомогою провідника.

Після проведення необхідних процесуальних заходів у відділку Нацполіції правопорушників доставили у пункт тимчасового тримання Чопського загону. Прикордонникам належить встановити особи незаконних мігрантів, після чого їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Пізніше, оперативним співробітникам Держприкордонслужби та поліцейським у готелі селі Оноківці, що поблизу Ужгорода, вдалось затримати можливого організатора незаконного переправлення нелегалів через кордон. Під час огляду номера готелю, де перебував чоловік, також виявлено значну суму коштів в національній та іноземній валюті, банківські картки та інші документи. Подальші заходи з встановлення усіх обставин та осіб, причетних до правопорушення, проводитимуться оперативно-розшуковим підрозділом ДПСУ.