Харків’яни прокинулися від ракетних ударів: рашисти гатили по місту та області

Ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі

Протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони

Харків’яни 3 липня прокинулися о 4 ранку від ракетних ударів окупантів. Росіяни влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району. Попередньо – постраждалих немає. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку – 54 річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи, стан – середньої важкості.

В області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони.

Окупанти фактично весь день наносили удари по Чугуївщині: горіли господарчі будівлі, гаражі, обстрілювали відкриті території.

Загалом протягом доби, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, 4 поранених: Харків – 1, Чугуївський район – 2, Харківський район – 1.

Українські захисники тримають оборонні позиції. На Харківському напрямку окупанти намагаються обороняти зайняті раніше позиції. Обстрілювали із артилерії райони Руської Лозової, Перемоги, Верхнього Салтова, Замулівки, Волобуївки, Питомника, Прудянки.

Нагадаємо, у Харкові через загрозу ворожого обстрілу рано-вранці оголосили повітряну тривогу. Через кілька хвилин місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.