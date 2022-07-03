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    Події в Україні

    Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 3 липня

    Рашисти знищують Лисичанськ - Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 3 липня
    Рашисти знищують Лисичанськ
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    По Білгород-Дністровському району Одещини знов випущена ракета Х-31

    Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

    Сумщина

    Минулої доби протягом дня ворог обстрілював з мінометів прикордонні території області. Понад 30 прильотів. Жертв та руйнувань немає. Ніч минула тихо. Але мінометні обстріли зранку продовжились. Зранку – 20 «прильотів» по прикордонню. Деталі уточнюються.

    Дніпропетровщина

    Знову обстріляли Зеленодольську громаду. Влучили по дачних будинках у Зеленодольську. Три будинки – зруйновані, один – пошкоджений. Попередньо – люди не постраждали.

    Одещина

    Увечері ворожі бомбардувальники Су-24, під прикриттям винищувача Су-30, нанесли два бомбові удари по острову Зміїному. А трохи згодом з винищувача Су-30 по Білгород-Дністровському району Одещини знов випущена ракета Х-31, яка поцілила у господарчу будівлю прибережної бази відпочинку. Значних руйнувань та загорань не виникло, загиблих та постраждалих немає.

    Харківщина

    О 4 ранку окупанти нанесли удари по одному з об’єктів критичної інфраструктури Харкова. Попередньо – серед цивільних постраждалих немає.

    Також сьогодні зранку боєприпас влучив у приватне домоволодіння. Пожежі не було. В будинку та у школі, яка поруч, вибиті вікна. Постраждала власниця будинку, госпіталізована.

    По області протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони.

    Протягом доби – 4 поранених: Харків – 1, Чугуївський район – 2, Харківський район - 1.

    Луганщина

    Росіяни намагаються закріпитись в районі Лисичанська, місто у вогні. Несуть значні втрати, але вперто просуваються.

    Минулої доби рятувальники ліквідовували загоряння багатоповерхівок та приватних садиб, магазину, а також ще одного торговельного центру.

    Поранену жінку госпіталізовано до лікарні Дніпропетровщини.

    Також від здійснених російською армією обстрілів постраждали Золотарівка та Білогорівка. Поблизу останньої відбито ворожий наступ.

    Донеччина

    Росіяни нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Протягом ночі обстріляні Слов'янськ (одна людина загинула) та позиції військових по всій лінії фронту.

    Вчора ввечері скинули С300 на Добропілля (2 загиблих, 3 поранених, серед них – двоє дітей).

    Загалом за добу зі стрілецької зброї, артилерії, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град» обстріляні

    Бахмут, Авдіївка, Костянтинівка, Черкаське, Добропілля, Орлівка, Новомиколаївка, Первомайське, Іванівкське, Хрестище, Весела Долина, Семигір’я, Красногорівка. Пошкоджено 27 об’єктів .

    Троє цивільних загинуло, 6 поранено.

    Миколаївщина

    Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування.

    Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

    Сьогодні вранці близько 4:30 – обстріли у Широківській громаді. Влучання було по 2 домогосподарствам, водонапірній башні, фермерському господарстві. Зруйновано один житловий будинок. Потерпілих немає.

    Вчора протягом дня – обстріли Первомайської громади, внаслідок чого в смт Первомайське зруйновано соціальну інфраструктуру, відбулося займання спортивного залу в клубі, шкільної їдальні, пошкоджено недобудовану 4-поверхівку. В с-щі Засілля зруйновано житловий будинок та господарське підсобне приміщення. Також знов була обстріляна Шевченківська громада. В с. Шевченкове зазнало часткових руйнувань приватне підприємство. В с. Котляреве пошкоджено цивільні гаражі, житлові будинки. В с-щі Луч в наслідок обстрілів загинула людина.

    Херсонщина

    Вибухи та обстріли спостерігалися у Бериславському та Каховському районах. Окупанти використовують всі можливі види зброї, тому щоразу знищується все більше будинків, соціальної інфраструктури.

    За повідомленням жителів області, через щоденні бойові дії виникає багато пожеж у лісах та на полях із пшеницею. Важко провести жнива, адже постійно йдуть бої.

    В обласному центрі опір не стихає. На вулицях з’являється все більше патріотичних надписів, зображень прапору України та закликів до перемоги.

    Нагадаємо, росіяни кинули на Лисичанськ значні сили, та закріплюються у районі міста, воно у вогні. Про це розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    За інформацією Генштабу, на Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти.

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    Теги: Харків росія Костянтинівка окупанти Луганщина війна Миколаївщина Донеччина Херсонщина Одещина Сумщина Авдіївка громада рятувальники Україна будинок місто ракета ураган окупація #stoprussia
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    Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 3 липня