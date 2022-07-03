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  4. Поляки відкрили сквер Героїчного Маріуполя біля консульства РФ
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    Соціум

    Поляки відкрили сквер Героїчного Маріуполя біля консульства РФ

    Поляки відкрили сквер Героїчного Маріуполя біля консульства РФ
    фото з телеграму Вадима Бойченка

    Гданськ та вся Польща надають Україні всебічну допомогу у боротьбі проти Росії

    У польському Гданську на урочистій церемонії відкрили сквер імені Героїчного Маріуполя. Він розташований неподалік генконсульства Росії.

    Російська установа всього за 200 метрів від парку. Очільниця Гданська Александра Дулькевич наголосила, що вибір місця був не випадковим. А Гданськ і Маріуполь з 2014 року є містами-побратимами. На території скверу організували виставку про те, який вигляд мало місто за мирних часів у порівнянні з тим, як воно виглядає зараз.

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    Поляки відкрили сквер Героїчного Маріуполя біля консульства РФ
    Поляки відкрили сквер Героїчного Маріуполя біля консульства РФ
    Поляки відкрили сквер Героїчного Маріуполя біля консульства РФ
    Поляки відкрили сквер Героїчного Маріуполя біля консульства РФ

    Дулькевич наголосила, що такі зібрання проводять не просто так. Адже треба активно й щодня робити все для того, щоб припинилася російська агресія.

    «Маріуполь – це чудове місто, яке з перших днів російської атаки стало об'єктом лютої та жорстокої агресії. Ми маємо підтримувати його», – сказала голова Гданська.

    Вона разом із мером Варшави Рафалом Тшасковським підписали документ, яким міста пообіцяли надати допомогу у відновленні Маріуполя.

    Міський голова Маріуполя у відповідь на такий жест підкреслив, що міста пов'язують не лише партнерські відносини, а й справжня дружба.

    Гданськ та вся Польща надають Україні всебічну допомогу у боротьбі проти Росії.

    «Цей сквер та виставка ще одне нагадування про те, що Росія зробила з мирним містом та про героїв, які боронили його. Впевнений, спільно ми повернемо наших захисників додому та відбудуємо український Маріуполь», – сказав Бойченко.

    Крім того, у Києві може з'явитися вулиця на честь Романа Ратушного.

    Вулицю біля російського посольства у Чехії назвали на честь українських героїв.

    Нагадаємо, що Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич підписав рішення про перейменування міської вулиці Московської на Маріупольську.

    Також вулицю Московську в Ніжині перейменують на вулицю загиблого при обороні міста Станіслава Прощенка.

    Мер Тирани повідомив, що вулицю албанської столиці, на якій розташовані посольства Росії та України, буде перейменовано на вулицю Вільної України.

    Також у Вільнюсі вулицю, на якій знаходиться російське посольство, перейменували на вулицю Героїв України.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Польща війна Гданськ посольство Україна виставка вулиця місто окупація #stoprussia
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    Поляки відкрили сквер Героїчного Маріуполя біля консульства РФ