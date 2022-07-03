Поляки відкрили сквер Героїчного Маріуполя біля консульства РФ

Гданськ та вся Польща надають Україні всебічну допомогу у боротьбі проти Росії

«Маріуполь – це чудове місто, яке з перших днів російської атаки стало об'єктом лютої та жорстокої агресії. Ми маємо підтримувати його», – сказала голова Гданська.

Вона разом із мером Варшави Рафалом Тшасковським підписали документ, яким міста пообіцяли надати допомогу у відновленні Маріуполя.

Міський голова Маріуполя у відповідь на такий жест підкреслив, що міста пов'язують не лише партнерські відносини, а й справжня дружба.

Гданськ та вся Польща надають Україні всебічну допомогу у боротьбі проти Росії.

«Цей сквер та виставка ще одне нагадування про те, що Росія зробила з мирним містом та про героїв, які боронили його. Впевнений, спільно ми повернемо наших захисників додому та відбудуємо український Маріуполь», – сказав Бойченко.

Крім того, у Києві може з'явитися вулиця на честь Романа Ратушного.

Вулицю біля російського посольства у Чехії назвали на честь українських героїв.

Нагадаємо, що Міський голова Миколаєва Олег Сєнкевич підписав рішення про перейменування міської вулиці Московської на Маріупольську.

Також вулицю Московську в Ніжині перейменують на вулицю загиблого при обороні міста Станіслава Прощенка.

Мер Тирани повідомив, що вулицю албанської столиці, на якій розташовані посольства Росії та України, буде перейменовано на вулицю Вільної України.

Також у Вільнюсі вулицю, на якій знаходиться російське посольство, перейменували на вулицю Героїв України.