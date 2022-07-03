Транзит до Калінінграда. Єврокомісія хоче зняти обмеження – ЗМІ

Росія може отримати дозвіл на ввезення в Калінінград підсанкційних товарів

Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо транзиту до Калінінграда, Москві буде дозволено використовувати маршрут для всіх товарів, але в обмежених кількостях. Про це пише Der Spigel.

Згідно з документом, Росії буде дозволено ввозити до Калінінграда підсанкційні товари, але тільки в обсягах, порівнянних з поставками до вторгнення.

Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».



