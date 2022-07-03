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    Політика

    Транзит до Калінінграда. Єврокомісія хоче зняти обмеження – ЗМІ

    Транзит до Калінінграда. Єврокомісія хоче зняти обмеження – ЗМІ
    фото з відкритих джерел

    Росія може отримати дозвіл на ввезення в Калінінград підсанкційних товарів

    Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо транзиту до Калінінграда, Москві буде дозволено використовувати маршрут для всіх товарів, але в обмежених кількостях. Про це пише Der Spigel.

    Згідно з документом, Росії буде дозволено ввозити до Калінінграда підсанкційні товари, але тільки в обсягах, порівнянних з поставками до вторгнення.

    Нагадаємо, про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив 17 червня губернатор цього російського регіону Антон Аліханов. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

    У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

    Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев прибув до Калінінграда. Там соратник Путіна запланував провести нараду з національної безпеки на північному заході Росії.

    Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

    Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

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    Теги: ЄС росія окупанти Єврокомісія війна транзит Литва Україна окупація #stoprussia
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    Транзит до Калінінграда. Єврокомісія хоче зняти обмеження – ЗМІ