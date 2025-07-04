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Запорізьку АЕС під’єднали до енергомережі – «Укренерго»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Запорізьку АЕС під’єднали до енергомережі – «Укренерго»
Роботу лінії живлення Запорізької АЕС відновлено
фото з відкритих джерел

Українські фахівці відновили лінію, пошкоджену під час обстрілу

Фахівці «Укренерго» відновили роботу високовольтної лінії, яка забезпечує електроживлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Після кількох годин роботи на аварійних дизель-генераторах ЗАЕС знову отримує електроенергію з підконтрольної Україні території. В «Укренерго» уточнили, що відновлювальні роботи затягнулися через загрозу безпеці для персоналу.

Нагадаємо, 4 липня внаслідок чергового російського обстрілу відбулося аварійне відключення лінії живлення станції. У результаті об’єкт був змушений перейти на резервне живлення від дизель-генераторів – останнього ресурсу, який забезпечує функціонування критичних систем безпеки.

Міністр енергетики України Герман Галущенко назвав обстріл та знеструмлення ЗАЕС черговим актом ядерного тероризму з боку Росії.

Раніше ми писали, що під час повномасштабної війни Індія підтримувала спілкування з Росією та Україною та час від часу передавала повідомлення країн одна одній. Зокрема, йдеться про інформацію щодо безпеки на Запорізькій АЕС.

Як повідомлялося, Запорізька атомна електростанція не може бути перезапущена через брак води для охолодження і відсутність стабільного електропостачання. Для повноцінного відновлення роботи ЗАЕС, яка не виробляє електроенергію вже майже три роки, доведеться качати воду з Дніпра.

До слова, МАГАТЕ в ході обговорень з окупаційною адміністрацією та Ростехнаглядом дійшли згоди, що запуск енергоблоків на Запорізькій АЕС є неможливим, доки війна загрожує ядерній безпеці на об’єкті.

Теги: Запорізька АЕС відключення Герман Галущенко Укренерго обстріл

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