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Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі
«Котвицю» використовувала Армія Крайова (АК) – структура, що є суперечливою в українському сприйнятті
фото з відкритих джерел

Знак, помічений на грудях охоронця президента Польщі Анджея Дуди під час візиту в Україну,– так звана Котвиця

У суботу, 28 червня, президент Польщі Анджей Дуда прибув до України з прощальним візитом. Та один зі знімків викликав обговорення – на грудях його охоронця помітили символ Армії Крайової. Як інформує «Главком», на це звернув увагу журналіст і боєць 13-ї бригади НГУ Вахтанг Кіпіані. Він нагадав, що ця польська підпільна організація часів Другої світової війни була причетна до злочинів проти українців.

«Полякам є за що дякувати. За сьогоднішній урок історії, наприклад. Якщо охорона їхнього президента може спокійно під час візиту до України начепити шеврон Армії Крайової, яка здійснювала криваві акції проти українців під час і після ІІ Світової війни, то червоно-чорний прапорець ОУН на костюмах співробітників УДО під час візиту до Польщі – це теж має бути норма. Взаємошанобливі й і рівноправні стосунки вони такі», – написав Вахтанг Кіпіані.

Знак, помічений на грудях охоронця президента Польщі Анджея Дуди під час візиту в Україну,– це так звана Котвиця. Він є історичним символом польського підпілля, що боролося проти нацистської окупації.

Уперше його застосували 1942 року учасники підпільної організації «Вавер», названої на честь району Варшави, де в грудні 1939 року нацисти вчинили масову страту мирних мешканців. Первісне значення символу, абревіатура PW, читалося як “Pomścimy Wawer» («Помстимось за Вавер»). Згодом цей знак став означати Znak Polski Walczącej («Знак Польщі, яка бореться»).

«Котвицю» використовували різні підрозділи Польської підпільної держави, зокрема Армія Крайова (АК) – структура, що є суперечливою в українському сприйнятті.

Під час Другої світової війни деякі підрозділи АК вчинили напади на українське мирне населення, прикриваючись боротьбою з УПА.

Користувачі під дописом Вахтанга Кіпіані висловили різні думки щодо символу Армії Крайової на охоронці президента Польщі.

Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі фото 1

Деякі запропонували не шукати в цьому знаку прихованих мотивів чи провокацій, вважаючи, що це історичний символ польського підпілля, який не має на меті розпалювати суперечки.

Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі фото 2
Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі фото 3

Водночас інші користувачі сприйняли цей символ як провокацію.

Охоронець Дуди приїхав в Україну із неоднозначним шевроном та викликав дискусію в мережі фото 4

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 28 червня прибув з візитом до Києва. Під час зустрічі із Зеленським польський лідер отримав з рук українського президента орден Свободи – найвищу нагороду, яку в Україні може отримати іноземець.

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Теги: історія Анджей Дуда президент населення охорона

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