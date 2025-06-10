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Всесвітній банк встановив нову межу бідності для людей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Всесвітній банк встановив нову межу бідності для людей
Люди, які живуть на менше ніж $3 на день, вважаються вкрай бідними
фото із відкритих джерел

Світовий банк підняв межу бідності до $3 на людину на день

Світовий банк оновив міжнародну межу бідності з $2,15 до $3 на особу на день. Востаннє показник змінювали у 2022 році, йдеться на сайті організації. Міжнародна межа бідності ґрунтується на даних про паритет купівельної спроможності країн. Про це йдеться на офіційному сайті організації. Попередній поріг був заснований на даних про паритет купівельної спроможності країн за 2017 рік. «Нова міжнародна межа бідності становить $3,00 на особу на день, яка замінює попередню межу бідності в $2,15», – йдеться у заяві.

Світовий банк періодично оновлює межу бідності, щоб відбивати зміни цін у світі на продукти харчування, одяг та житло. Показник у $3 говорить про те, що будь-яка людина, яка живе менш ніж на цю суму на день, вважається вкрай бідною.

У 2022 році близько 838 млн осіб жили в крайній бідності. За прогнозами Світового банку, до 2030-го 9% населення світу, як і раніше, будуть перебувати в таких умовах.

Цікаво, що майже чверть британців живуть на межі бідності. Про це свідчить звіт британської Комісії із соціальних показників (SMC). Автори документа зазначають, що рівень бідності в країні досяг рекордних значень за все ХХІ століття. Починаючи з 2019 року, криза, викликана зростанням вартості життя, посилила ситуацію, торкнувшись додатково 2,1 млн британців.

До слова, Франція не може приборкати бідність. Близько 40% населення заморських територій Франції живуть за межею бідності. 

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Теги: Світовий банк продукти криза курс доллара населення

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