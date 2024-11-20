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Генштаб оцінив втрати росіян за останній рік їх активного наступу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Генштаб оцінив втрати росіян за останній рік їх активного наступу
Із листопада 2023 року окупанти втратили майже 4 тис. танків
фото з відкритих джерел

Начальник Генштабу: «Головна мета – знищити ворога і його резерви»

Лише за рік інтенсивного наступу, з листопада 2023 року, окупанти втратили близько 400 тис. особового складу. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

Крім того, за даними офіцера, за вказаний період ворог втратив майже 4 тис. танків, 9 тис. броньованих машин і близько 13 тис. артилерійських установок.

«Зараз ми ведемо масштабну оборонну операцію. Головна мета – знищити ворога і його резерви», – сказав Баргилевич.

Він наголосив, що такі втрати є колосальними навіть для Росії. «Агресор вимушений звертатися за допомогою до своїх «союзників», таких як Північна Корея, не лише за боєприпасами, а й за живою силою», – додав генерал.

Нагадаємо, що, за даними Баргилевича, втрати ворога загиблими і пораненими у вісім разів більші за втрати Сил оборони.

Зазначимо, що, за підрахунками Генштабу ЗСУ, РФ у війні з Україною станом на 20 листопада 2024 року втратила близько 725,7 тис. осіб.

Російське військо, як каже Баргилевич, переважає українське в 4-8 разів за кількістю людей. Але в останній місяць на штурми виходить уже значно менше солдатів

До слова, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія у війні проти України втрачає щодня приблизно півтори тисячі військових убитими й пораненими. А за десять днів – стільки, скільки Радянський Союз втратив в Афганістані за десять років. 

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Теги: Генштаб фронт втрати ворог Анатолій Баргилевич

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