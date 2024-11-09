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Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
фото з відкритих джерел

Росіяни продовжують наступ на Харківщині та Донеччині

На фронті в Україні спостерігаються наступальні дії російських окупантів на Куп'янському, Сватівському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках. Цю інформацію містить оприлюднений 9 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ в Росії

На «українському плацдармі» в Курській області 8 листопада українські війська просунулися до північно-західного краю в Курській області.

Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що ЗСУ незначно просунулися до бурелому в північній частині Новоіванівки (на південний схід від Коренево).

Міноборони РФ, стверджували, що бої тривають поблизу Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки, Зеленого Шляху, Погребків, Малої Локні та Старої Сорочини.

В Міноборони РФ також стверджували, що російські війська начебто відбили українську атаку в Глушківському районі біля Нового Путі.

Харківщина

7 і 8 листопада окупанти родовжували наступальні операції поблизу Вовчанська, Куп’янська, але не просунулися.

Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW фото 1
фото: ISW

 

Луганщина

7 і 8 листопада російські загарбники продовжували наступати на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але не просунулися.

Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW фото 2
фото: ISW

Російські джерела стверджували, що путінські війська захопили смугу біля Кучерівки та залізничну станцію та позицію ЗСУ поблизу Петропавлівки, й просунулися до лісистої місцевості поблизу Колісників, але в ISW не спостерігали візувальних підтверджень.

Речник бригади ЗСУ, яка діє в районі Куп'янська, заявив, що окупанти обмежують використання бронетехніки та танків на цьому напрямку, але часто проводять піхотні штурми, а погіршення погодних умов зменшує операції авіації РФ та частоту завдання авіаударів.

Російські «воєнкори» також стверджували, що війська РФ просунулися в напрямку Зеленого Гаю та Копанки, та далі в районі Тернів, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Кіндрашівки, поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Берестового, Лозової, Вишневого, Першотравневого, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Зарічного, Торського, Серебрянки і Григорівки 7 і 8 листопада.

Донеччина

Війська РФ 7 і 8 листопада продовжували наступ на Сіверському напрямку біля Білогорівки, Виїмки та Переїзного, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW фото 3
фото: ISW

Російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська нещодавно просунулися на північ від Івано-Дар'ївки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Часового Яру. Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що загарбники просунулися до північного району шахти на схід від Ступочок.

Російські блогери стверджували, що російські підрозділи захопили шахту та перетнули ділянку каналу Сіверський Донець - Донбас на південний захід від Кліщіївки.

Російські «воєнкори» також стверджували, що війська РФ просунулися приблизно на 3 км вздовж північного та південного флангів Часового Яру, проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

«Південна вісь»

8 листопада на заході Запорізької області в районі Новоандріївки тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Також 8 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW фото 4
фото: ISW

 

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна наступ росіяни ISW

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