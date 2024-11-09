Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ просунулися в Курській області – карти ISW
Росіяни продовжують наступ на Харківщині та Донеччині
На фронті в Україні спостерігаються наступальні дії російських окупантів на Куп'янському, Сватівському, Покровському, Курахівському та Вугледарському напрямках. Цю інформацію містить оприлюднений 9 листопада звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Операція ЗСУ в Росії
На «українському плацдармі» в Курській області 8 листопада українські війська просунулися до північно-західного краю в Курській області.
Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що ЗСУ незначно просунулися до бурелому в північній частині Новоіванівки (на південний схід від Коренево).
Міноборони РФ, стверджували, що бої тривають поблизу Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки, Зеленого Шляху, Погребків, Малої Локні та Старої Сорочини.
В Міноборони РФ також стверджували, що російські війська начебто відбили українську атаку в Глушківському районі біля Нового Путі.
Харківщина
7 і 8 листопада окупанти родовжували наступальні операції поблизу Вовчанська, Куп’янська, але не просунулися.
Луганщина
7 і 8 листопада російські загарбники продовжували наступати на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, але не просунулися.
Російські джерела стверджували, що путінські війська захопили смугу біля Кучерівки та залізничну станцію та позицію ЗСУ поблизу Петропавлівки, й просунулися до лісистої місцевості поблизу Колісників, але в ISW не спостерігали візувальних підтверджень.
Речник бригади ЗСУ, яка діє в районі Куп'янська, заявив, що окупанти обмежують використання бронетехніки та танків на цьому напрямку, але часто проводять піхотні штурми, а погіршення погодних умов зменшує операції авіації РФ та частоту завдання авіаударів.
Російські «воєнкори» також стверджували, що війська РФ просунулися в напрямку Зеленого Гаю та Копанки, та далі в районі Тернів, але в ISW не знайшли підтвердження.
Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Кіндрашівки, поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Кругляківки, Загризового, Берестового, Лозової, Вишневого, Першотравневого, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Зарічного, Торського, Серебрянки і Григорівки 7 і 8 листопада.
Донеччина
Війська РФ 7 і 8 листопада продовжували наступ на Сіверському напрямку біля Білогорівки, Виїмки та Переїзного, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.
Російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська нещодавно просунулися на північ від Івано-Дар'ївки, але в ISW не знайшли візуального підтвердження цього твердження.
Російські окупанти нещодавно просунулися на південь від Часового Яру. Геолокаційні кадри від 8 листопада показують, що загарбники просунулися до північного району шахти на схід від Ступочок.
Російські блогери стверджували, що російські підрозділи захопили шахту та перетнули ділянку каналу Сіверський Донець - Донбас на південний захід від Кліщіївки.
Російські «воєнкори» також стверджували, що війська РФ просунулися приблизно на 3 км вздовж північного та південного флангів Часового Яру, проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.
«Південна вісь»
8 листопада на заході Запорізької області в районі Новоандріївки тривали позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Також 8 листопада тривали позиційні бої на Дніпровському напрямку в східній частині Херсонської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
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