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Сибіга: Втрати РФ за кожні 10 днів такі ж, як за 10 років війни в Афганістані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Сибіга: Втрати РФ за кожні 10 днів такі ж, як за 10 років війни в Афганістані
Андрій Сибіга виступив на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку з нагоди 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в України
фото: МЗС України

Із 2022 року Росія вбила щонайменше 659 українських дітей

Росія у війні проти України втрачає щодня приблизно півтори тисячі військових убитими й пораненими. А за десять днів – стільки, скільки Радянський Союз втратив в Афганістані за десять років. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на вчорашньому засіданні Ради Безпеки ООН, передає «Укрінформ».

«Це найкривавіші окуповані квадратні метри за всю історію, що також показує, наскільки низька ціна людського життя в Росії», – наголосив глава МЗС.

Крім того, міністр повідомив, що з 2022 року Росія вбила щонайменше 659 українських дітей, і ця цифра продовжує зростати.

«Примусова депортація щонайменше 20 тисяч українських дітей може бути найбільшою в історії операцією з викрадення дітей», – підкреслив він.

Перелік звірств, скоєних Росією в Україні, також доводить, що нинішні міжнародні інструменти притягнення до відповідальності за злочин агресії не працюють, зазначив Сибіга.

Також він зауважив, що зближення Росії з Північною Кореєю та Іраном створює загрози для всього світу, оскільки ці країни хочуть отримати від Москви технології для ракетної, ядерної та інших військових програм.

«Для Росії це також війна за природні ресурси. Дуже колоніальний підхід. Вони намагаються захопити багаті поклади марганцевої руди, урану, титану та інших ресурсів України», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків DeepState, ворог просунувся минулої доби в Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках, біля Часового Яру, Погребків, Юріївки, Роздольного.

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Теги: росія діти Афганістан втрати Андрій Сибіга

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