Ворог масовано обстріляв Полтавщину

Росіяни вдарили безпілотниками

Ввечері 31 жовтня російські війська кілька разів атакували Полтавську громаду, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено три житлових будинки та господарчу споруду.

Наслідки удару ворожими БпЛА Фото: Полтавська ОВА

«Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Памʼятайте, наскільки цинічний і підступний ворог!» – додав голова ОВА.

До слова, вчора ворог влучив авіаційною бомбою у житловий будинок в Харкові. Під завалами виявлено ще двох загиблих, серед них – дитина.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня російські війська вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Внаслідок влучання майже повністю зруйновано під'їзд житлової дев'ятиповерхівки. Раніше було відомо про одного загиблого і 34 поранених. Загинув 11-річний хлопчик.