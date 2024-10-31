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Ворог масовано обстріляв Полтавщину

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ворог масовано обстріляв Полтавщину
Наслідки удару по Полтавщині
Фото: Полтавська ОВА

Росіяни вдарили безпілотниками

Ввечері 31 жовтня російські війська кілька разів атакували Полтавську громаду, повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Ворожими безпілотниками завдали ударів по цивільній інфраструктурі. У результаті пошкоджено три житлових будинки та господарчу споруду.

Наслідки удару ворожими БпЛА
Наслідки удару ворожими БпЛА
Фото: Полтавська ОВА

«Врятовано двох людей. Рятувальники дістали їх з палаючого будинку. На щастя, обійшлося без загиблих. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Памʼятайте, наскільки цинічний і підступний ворог!» – додав голова ОВА.

До слова, вчора ворог влучив авіаційною бомбою у житловий будинок в Харкові. Під завалами виявлено ще двох загиблих, серед них – дитина.

Нагадаємо, що ввечері 30 жовтня російські війська вдарили по Харкову керованою авіабомбою. Внаслідок влучання майже повністю зруйновано під'їзд житлової дев'ятиповерхівки. Раніше було відомо про одного загиблого і 34 поранених. Загинув 11-річний хлопчик.

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Теги: рятувальники будинок Щастя ворог дитина Полтавщина війна

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