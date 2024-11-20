Начальник Генштабу Баргилевич порівняв росіян із сараною і назвав кількісну перевагу ворога на фронті

«Перевага в людях на деяких ділянках у 4-8 разів. Але ми бачимо, що противник теж потроху видихається»

Противник має величезний людський ресурс і не шкодує його. Російське військо переважає українське в 4-8 разів за кількістю людей. Але в останній місяць на штурми виходить уже значно менше солдатів. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

«Ще місяць тому, коли вони (росіяни, – «Главком») висувалися на штурм наших позицій, їхні бойові машини піхоти були прямо обліплені піхотою, по 10-15 солдатів вискакували з кожної, розсипалися і йшли, як та сарана. Зараз же подеколи їде ворожа бойова машина на штурм, а з неї вискакують по три-п’ять чоловік», – розповів офіцер.

Також Баргилевич зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський постійно під’їжджає до лінії боєзіткнення. «Він постійно буває в районі бойових дій. Я теж там був не так давно», – зауважив генерал.

За його словами, Сили оборони роблять усе можливе для того, щоб стабілізувати лінію фронту на Донбасі. «Я переконаний, що лінію ми там стабілізуємо», – сказав начальник Генштабу.

Нагадаємо, генерал Баргилевич заявив, що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині.

До слова, Інститут вивчення війни у звіті за 19 листопада зазначає, що російські війська просунулися в Курській області.

Титм часом аналітик видання Bild Юліан Рьопке стверджує, ніби російські війська зайшли в центральну частину міста Часів Яр на Донеччині, де бої тривають уже понад пів року.

За останніми даними аналітиків Deep State, ворог окупував Нову Іллінку в Покровському районі Донецької області. Також росіяни просунулися біля Дальнього, Антонівки, Пустинки та в Торецьку.