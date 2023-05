Погано заховався. ЗСУ знищили танк росіян на Херсонщині (відео)

Російські окупанти намагалися заховати свій танк в одному з ангарів у Херсонській області. Але воїни Збройних сил України його ліквідували. Міністерство оборони України оприлюднило відео у Twitter.

Як зазначається, ворожий танк був помічений і знешкоджений в ангарі у селі Гола Пристань Херсонської області.

«Одного разу російський танк і українська армія грали в хованки. Російський танк сховався в ангарі, але все одно програв», –підписало відео Міноборони.

Once upon a time, a russian tank and the #UAarmy were playing hide and seek.

The russian tank hid in a hangar, but still lost.

Hola Prystan, Kherson region. pic.twitter.com/PljOrqTggW