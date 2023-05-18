Погано заховався. ЗСУ знищили танк росіян на Херсонщині (відео)

Танк був помічений у селі Гола Пристань, що поблизу Дніпра на лівому березі області

Російські окупанти намагалися заховати свій танк в одному з ангарів у Херсонській області. Але воїни Збройних сил України його ліквідували. Міністерство оборони України оприлюднило відео у Twitter.

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Як зазначається, ворожий танк був помічений і знешкоджений в ангарі у селі Гола Пристань Херсонської області.

«Одного разу російський танк і українська армія грали в хованки. Російський танк сховався в ангарі, але все одно програв», –підписало відео Міноборони.

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Once upon a time, a russian tank and the #UAarmy were playing hide and seek.

The russian tank hid in a hangar, but still lost.

Hola Prystan, Kherson region. pic.twitter.com/PljOrqTggW — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 18, 2023

Нагадаємо, триває 449-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну, незважаючи на значні втрати. Ворог продовжує нехтувати міжнародним гуманітарним правом, завдає ударів, здійснює обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів. Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.