Ніч на 21 листопада запам'яталася трагедією в Кривому Розі: у лікарні помер семирічний хлопчик, а станом на 4:00 кількість поранених сягнула 47. Росіяни також вдарили по Запоріжжю, де під обстрілом опинився дитячий садок, і по Рівненщині, де уражено підприємство. Вибухи вночі було чутно і на Вінниччині. А під ранок ворог завдав удару по Києву балістикою. Тим часом, дрони атакують Ленінградську область РФ. Деталі уточнюються. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 21 листопада.

Атака на Кривий Ріг: у лікарні помер поранений семирічний хлопчик

Станом на 4:00 кількість поранених у Кривому Розі зросла до 47, 27 із них у тяжкому стані. Серед постраждалих шестеро дітей, зокрема трирічна дівчинка та чотирирічний хлопчик, а також двоє рятувальників ДСНС і двоє працівників швидкої допомоги. Про це повідомив начальник Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, спочатку окупанти вдарили двома балістичними ракетами по житловому кварталу в центрі міста. Коли розпочалася рятувальна операція, по медиках, рятувальниках і комунальниках вдарили ще три реактивні шахеди. Вночі ще один шахед влучив у промислове підприємство. Загинула 20-річна фельдшерка швидкої допомоги, а семирічний хлопчик, який помер у лікарні, під час удару грав із друзями на дитячому майданчику ресторану.

Росіяни вдарили по Запоріжжю: під обстрілом опинився дитячий садок

Уночі 21 листопада окупанти знову поцілили в цивільні об'єкти Запоріжжя. Ворожий удар припав на дитячий садок, а в сусідній п'ятиповерхівці одночасно спалахнула квартира. Відомості про травмованих уточнюються.

Ворог атакував Рівненщину: уражено підприємство, є поранений

Ввечері 20 листопада окупанти вдарили по Рівненській області. Під час чергової атаки уражено цивільне підприємство, за попередніми даними, одна людина зазнала поранення. Удар також залишив без світла пів сотні сіл на Сарненщині.

Британія та Норвегія посилять український флот двома катерами

Лондон і Осло передадуть Україні два катери, які посилять українські військово-морські сили.

Данія оголосила про обмеження віз для росіян

Данія посилює обмеження проти громадян Росії після того, як її спецслужби викрили підготовку замаху на вбивство американо-українського громадянина. Копенгаген планує припинити видачу росіянам усіх віз, які не є необхідними, і домагатиметься, щоб дія виданих віз обмежувалася територією країни видачі.

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