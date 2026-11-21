Ввечері 20 листопада окупанти вдарили по Рівненській області. За попередніми даними, одна людина дістала поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

Що відомо про удар

Посадовець повідомив, що під час чергової ворожої атаки удару зазнало цивільне підприємство. Які саме підприємство і пошкодження, а також у якому стані постраждала людина, в ОВА поки не уточнюють. На місці працюють відповідні служби.

Близько 21:40 Повітряні сили попереджали, що реактивний безпілотник летить курсом на Сарни.

Знеструмлення на Сарненщині

Пізніше Олександр Коваль повідомив, що через атаку на Сарненський район без світла залишилися пів сотні населених пунктів. Енергетики не можуть одразу взятися до ремонту, бо в області раз у раз оголошують тривогу.

«Постійні тривоги не дозволяють енергетикам оперативно ліквідувати наслідки удару», – наголосив очільник ОВА.

Він також попередив, що в районі знову оголошено повітряну тривогу, і закликав мешканців подбати про безпеку свою та близьких.

Попередні атаки на Рівненщину

Сарненський район і вся область від початку листопада опиняються під ударами майже щотижня:

6 листопада ворог атакував одне із сіл Сарненського району: загинув чоловік, пошкоджено будинок і вантажівку;

у ніч на 13 листопада російський дрон влучив у багатоповерхівку в Рівному: поранено шестеро людей, зокрема двоє дітей. Тоді ж без світла залишилися населені пункти Рівненського та Сарненського районів, а ремонт на Сарненщині заважали проводити обстріли;

17 листопада окупанти двічі за день атакували область шахедами, і, за словами Олександра Коваля, без електрики залишилися понад 300 сіл і міст.

Нагадаємо, 28 жовтня Росія атакувала підприємство на Сарненщині. Тоді на території спалахнула пожежа і загинув чоловік. За чотири дні до того, 24 жовтня, ворог уже бив по цивільному підприємству в цьому ж районі, але тоді обійшлося без постраждалих.