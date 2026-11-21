Уночі 21 листопада окупанти знову поцілили в цивільні об'єкти Запоріжжя. Відомості про травмованих наразі уточнюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Що відомо про наслідки

Ворожий удар припав на дитячий садок. Одночасно загорілася квартира в п'ятиповерховому житловому будинку поруч із закладом.

Обласна влада не уточнила, яким саме озброєнням окупанти вдарили по місту, та не назвала район, де стався удар. Масштаби пошкоджень встановлюються.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки травмовано чоловіка віком 63 роки. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Повідомлення оприлюднила Запорізька обласна військова адміністрація, яку з вересня очолює тимчасовий виконувач обов'язків голови Михайло Семікін.

Удари по Запоріжжю в листопаді

Від початку місяця окупанти майже щодня обстрілюють обласний центр і передмістя:

20 листопада російські війська вдарили поруч із багатоповерхівкою в Космічному районі, постраждали 17 людей, серед них дитина;

17 листопада ворог здійснив комбіновану атаку на місто. За добовим зведенням обласної влади, через удари по Запоріжжю та Запорізькому району загинули двоє людей, ще 49 дістали поранення;

увечері 14 листопада окупанти завдали восьми ударів по Вознесенівському району. Травмовано п'ятьох людей, зокрема 80-річну жінку.

Нагадаємо, у Комишувасі Запорізької області завершили пошуково-рятувальну операцію після російського удару 2 листопада: відомо про 72 загиблих, ще четверо людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники та поліцейські два тижні розбирали завали, а окупанти за цей час 11 разів обстріляли селище.