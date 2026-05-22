Генштаб відзвітував про ураження важливих об’єктів окупантів

Уражено переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка

21 травня та в ніч на 22 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зокрема, уражено зенітний ракетний комплекс «Оса» окупантів у місті Донецьк Донецької області. Крім того, уражено командно-спостережні пункти противника у Новопетриківці на Донеччині та Тьоткіному Курської області РФ, пункт управління підрозділу у районі Воскресенки Дніпропетровської області, а також вузол зв’язку противника у Верхньому Токмаку Другому Запорізької області.

Серед іншого українські воїни били по пунктах управління БпЛА противника у Селидовому, Малинівці та Веселому на Донеччині. Окрім того, уражено склад боєприпасів загарбників у Великій Новосілці, склад матеріально-технічних засобів у Донецьку Донецької області, а також склад МТЗ у Ровеньках на Луганщині.

Також українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Селидового, Українки та Покровська на Донеччині, Малинівки Запорізької області, а також у Троєбортному (Брянська обл., РФ).

Уражено і переправи ворога через річки Оскіл та Бахмутовка у районах Голубівки Харківської області та Сіверська Донецької області відповідно.

До слова, раніше було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ «Нижньогороднафтооргсинтез» у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ.