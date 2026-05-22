Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів

Використання заборонених речовин стало регулярною тактикою на полі бою для російської армії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів із забороненими хімічними речовинами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Міністерства оборони України.

Відповідні дані оприлюднив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер. Заява прозвучала у Кишиневі під час засідання Групи з обміну інформацією про технічну допомогу Україні Ініціативи Групи Семи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення».

За даними оборонного відомства, використання заборонених бойових отруйних речовин стало регулярною тактикою для російської армії, а інтенсивність атак ворога демонструє небезпечну динаміку:

У 2023 році застосування ворогом хімічних речовин мало переважно епізодичний характер.

Починаючи з 2024 року інтенсивність використання хімічних боєприпасів окупантами стрімко зросла.

Станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником небезпечних речовин залишається стабільно високим на всій лінії фронту.

З огляду на постійні загрози та систематичне порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї, Україна закликала міжнародних партнерів суттєво посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки.

Полковник Валерій Вебер також презентував іноземним колегам низку критично важливих проєктних пропозицій для захисту українських військових на передовій:

Посилення спроможностей у сфері радіаційного контролю, реагування на радіаційні загрози.

Безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання.

Підвищення рівня екологічної безпеки на військових об’єктах Міноборони.

«Главком» писав, що контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня 2026 року.

Державна інспекція ядерного регулювання зазначає, що ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану у твердому стані оцінюється як низький. Водночас небезпека внутрішнього опромінення може виникнути у разі контакту людини з пилом або аерозолями, що містять такі речовини.

До слова, боєць мобільної вогневої групи бригади «Хижак» Департаменту патрульної поліції України успішно знищив рідкісний російський безпілотник, споряджений запалювальною сумішшю. Ворожу повітряну ціль ліквідували в небі над містом Костянтинівка, що на Донеччині.