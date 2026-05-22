Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
Ворог атакує наші підрозділи хімічними боєприпасами
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Використання заборонених речовин стало регулярною тактикою на полі бою для російської армії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування російськими окупантами боєприпасів із забороненими хімічними речовинами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Міністерства оборони України.

Російська армія все частіше на полі бою використовує заборонені отруйні речовини. Так, з початку повномасштабного вторгнення офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування ворогом хімічних боєприпасів.

Відповідні дані оприлюднив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер. Заява прозвучала у Кишиневі під час засідання Групи з обміну інформацією про технічну допомогу Україні Ініціативи Групи Семи «Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення».

За даними оборонного відомства, використання заборонених бойових отруйних речовин стало регулярною тактикою для російської армії, а інтенсивність атак ворога демонструє небезпечну динаміку:

  • У 2023 році застосування ворогом хімічних речовин мало переважно епізодичний характер.
  • Починаючи з 2024 року інтенсивність використання хімічних боєприпасів окупантами стрімко зросла.
  • Станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником небезпечних речовин залишається стабільно високим на всій лінії фронту.

З огляду на постійні загрози та систематичне порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї, Україна закликала міжнародних партнерів суттєво посилити підтримку у сфері хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної безпеки.

Полковник Валерій Вебер також презентував іноземним колегам низку критично важливих проєктних пропозицій для захисту українських військових на передовій:

  • Посилення спроможностей у сфері радіаційного контролю, реагування на радіаційні загрози.
  • Безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання.
  • Підвищення рівня екологічної безпеки на військових об’єктах Міноборони.

«Главком» писав, що контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня 2026 року. 

Державна інспекція ядерного регулювання зазначає, що ризик зовнішнього опромінення для населення від виробів зі збідненого урану у твердому стані оцінюється як низький. Водночас небезпека внутрішнього опромінення може виникнути у разі контакту людини з пилом або аерозолями, що містять такі речовини.

До слова, боєць мобільної вогневої групи бригади «Хижак» Департаменту патрульної поліції України успішно знищив рідкісний російський безпілотник, споряджений запалювальною сумішшю. Ворожу повітряну ціль ліквідували в небі над містом Костянтинівка, що на Донеччині.

Читайте також:

Теги: ворог війна зброя хімічна зброя росія радіація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
29 квiтня, 13:57
Портрет захисника України Володимира Пирогова на будинку, де останні роки жив воїн
У Києві встановлено меморіальну композицію на честь полеглого воїна 72-ї бригади (фото)
22 квiтня, 17:31
Перший випадок штаму «Цикада», €90 млрд кредиту для України. Головне за 22 квітня 2026
Перший випадок штаму «Цикада», €90 млрд кредиту для України. Головне за 22 квітня 2026
22 квiтня, 21:15
Ціни на прохід Панамським каналом зросли майже в 10 разів
Світові ціни на логістику зросли. Панамський канал поставив рекорд
23 квiтня, 15:13
Стубб оцінив втрати РФ у війні проти України за 4 місяці
Фінляндія розкрила співвідношення втрат у війні РФ проти України
27 квiтня, 08:34
Заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у Росії
Росія заборонила імпорт терміналів Starlink
1 травня, 11:29
Україна закликає до більш раннього припинення вогню, аби перевірити справжні наміри Кремля щодо завершення війни.
Пастка для Кремля: стало відомо, навіщо Зеленський оголосив режим тиші з 6 травня
5 травня, 16:49
Іран відкинув свою причетність до ударів по ОАЕ
Іран заперечив причетність до останніх атак на ОАЕ
5 травня, 22:53
Постраждав локомотив
Окупанти атакували пасажирський потяг на Миколаївщині
7 травня, 17:01

Події в Україні

Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
Інтенсивність хімічних атак РФ стрімко зросла: Міноборони назвало кількість ударів
«У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей». Зеленський заслухав доповідь Сирського
«У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей». Зеленський заслухав доповідь Сирського
Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення
Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua