Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року

Найбільша активність окупантів фіксується на Покровському та Гуляйпільському напрямках

За минулу добу зафіксовано 253 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та три пункти управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБів, здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове, Вовчанські Хутори та в бік Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував шість разів, в бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки.

На Лиманському напрямку

Противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Середнє та в бік Лиману, Шийківки.

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував чотири рази, у бік Рай-Олександрівки, Піскунівки та в районі Різниківки.

На Краматорському напрямку

Окупанти атакували в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 25 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки, Золотого Колодязя.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Затишок, Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Новопідгороднє, Білицьке, Шевченко та Мирне.

На Олександрівському напрямку

Противник атакував сім разів, в районі Тернового та бік населених пунктів Вербове, Добропілля, Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 28 атак у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку

Противник проводив три атаки, в бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1549-й день повномасштабної війни в Україні.