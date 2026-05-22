Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
Нині триває 1549-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Найбільша активність окупантів фіксується на Покровському та Гуляйпільському напрямках

За минулу добу зафіксовано 253 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів-камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та три пункти управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБів, здійснив 80 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дві штурмові дії ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Вільча, Синельникове, Вовчанські Хутори та в бік Ізбицького.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував шість разів, в бік Курилівки, Ківшарівки, Новоплатонівки, Новоосинового та Глушківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 3

На Лиманському напрямку

Противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Зарічне, Середнє та в бік Лиману, Шийківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 4

На Слов’янському напрямку

Противник штурмував чотири рази, у бік Рай-Олександрівки, Піскунівки та в районі Різниківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти атакували в районі Міньківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 6

На Костянтинівському напрямку

Ворог здійснив 25 атак, в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Вільне, Торецьке, Русин Яр, Степанівка та в бік Костянтинівки, Золотого Колодязя.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Затишок, Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Кам’янка, Сергіївка, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Новопідгороднє, Білицьке, Шевченко та Мирне.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 8

На Олександрівському напрямку

Противник атакував сім разів, в районі Тернового та бік населених пунктів Вербове, Добропілля, Калинівське.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 28 атак у бік Нового Запоріжжя, Добропілля, Рибного, Злагоди, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Верхньої Терси, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед в районі Щербаків.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Противник проводив три атаки, в бік Антонівського мосту.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року фото 12

 Нагадаємо, триває 1549-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 1543-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 16 травня 2026 року
16 травня, 08:13
Путін знає, що війна йде жахливо погано, і дедалі більше росіян це розуміють
Українські дрони загнали Путіна в бункери – Forbes
9 травня, 15:15
У Москві вперше з 2007 року на Червоній площі не буде військової техніки під час параду
Десятки регіонів РФ відмовились від парадів на 9 травня: список
7 травня, 01:23
Російський удар по Сумах забрав життя працівниці дитсадка
Удар по дитсадку в Сумах: є загибла
6 травня, 13:58
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 908 танків
Втрати ворога станом на 3 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
3 травня, 07:06
29 квітня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень
Військовий назвав єдину перевагу росіян на фронті
30 квiтня, 04:49
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 892 танки
Втрати ворога станом на 28 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
28 квiтня, 06:40
Ситуація на фронті 27 квітня
Лінія фронту станом на 27 квітня 2026. Зведення Генштабу
27 квiтня, 22:31
Росія посилила дронові атаки під Херсоном. Людей закликали не виходити
Передмістя Херсона під ударами дронів. Влада дала термінове попередження
24 квiтня, 18:11

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2026
Розвідка США розкрила, скільки українських територій допомогла відвоювати втрата росіянами Starlink
Розвідка США розкрила, скільки українських територій допомогла відвоювати втрата росіянами Starlink
У Маріуполі та Донецьку виникли проблеми зі світлом внаслідок атаки БпЛА
У Маріуполі та Донецьку виникли проблеми зі світлом внаслідок атаки БпЛА

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Вчора, 08:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua