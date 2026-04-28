ЗСУ на фронті ліквідували 56-річного російського гравця в городки

Артем Худолєєв
Сили оборони знищили російського окупанта Володимира Ярцева. Про це інформує «Главком».

56-річний Володимир Ярцев був гравцем в городки. Про його ліквідацію захисниками України повідомила Федерація городкового спорту Карелії. 

«Провів з нами незліченну кількість майстер-класів та змагань», – йдеться у дописі федерації.

Городковий спорт – гра, що має на меті вибити битою певні фігури, складені з п'яти дерев'яних циліндрів за межі ігрового квадрату.

У набір гри входять дві біти і п'ять городків – циліндричних дерев'яних стовпчиків. Майданчик, на якому встановлюються циліндрики, називається «місто». Починається гра з дальньої відстані – з кону. Якщо з кону гравець вибиває хоча б один городок, то подальші кидки ним робляться вже з напівкону – з ближньої відстані. Вибитим уважається городок, який повністю вийшов за межі квадрата, але не за передню його лінію.

Одна партія в грі «городки» складається з 15 фігур: «гармата», «зірка», «колодязь», «артилерія», «кулеметне гніздо» (або «баба у віконці»), «вартові», «тир», «вилка», «стріла», «колінчастий вал», «ракета», «рак», «серп», «літак», «лист» (письмовий).

У грі можуть брати участь від двох суперників і більше.

Наразі пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі знищення Ярцева.

Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у суботу, 2 травня 2026 року, у Петрозаводську.

Нагадаємо, скандальна російська гімнастка Ільтерякова у соцмережах активно підтримує війну проти України.

Ільтерякова в Instagram поставила лайки кільком публікаціям із диктатором Володимиром Путіним та російськими військовослужбовцями.

Також вона підписана на сторінку Микити Нагорного. Нагорного перебуває під санкціями України, Канади, США, Великої Британії та Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Скандальна гімнастка підписалася на сторінку російського пропагандиста Шамана. Він перебуває під санкціями Канади, ЄС та України за підтримку війни проти України. Ільтерякова також лайкала пости Шамана.

Крім того гімнастка підписалася на фан-сторінку Аліни Кабаєвої. Кабаєва потрапила під санкції Канади, Великої Британії, ЄС, США та України за підтримку російської агресії проти України.

