ЗСУ на фронті ліквідували 56-річного російського гравця в городки
Сили оборони знищили російського окупанта Володимира Ярцева. Про це інформує «Главком».
56-річний Володимир Ярцев був гравцем в городки. Про його ліквідацію захисниками України повідомила Федерація городкового спорту Карелії.
«Провів з нами незліченну кількість майстер-класів та змагань», – йдеться у дописі федерації.
Городковий спорт – гра, що має на меті вибити битою певні фігури, складені з п'яти дерев'яних циліндрів за межі ігрового квадрату.
У набір гри входять дві біти і п'ять городків – циліндричних дерев'яних стовпчиків. Майданчик, на якому встановлюються циліндрики, називається «місто». Починається гра з дальньої відстані – з кону. Якщо з кону гравець вибиває хоча б один городок, то подальші кидки ним робляться вже з напівкону – з ближньої відстані. Вибитим уважається городок, який повністю вийшов за межі квадрата, але не за передню його лінію.
Одна партія в грі «городки» складається з 15 фігур: «гармата», «зірка», «колодязь», «артилерія», «кулеметне гніздо» (або «баба у віконці»), «вартові», «тир», «вилка», «стріла», «колінчастий вал», «ракета», «рак», «серп», «літак», «лист» (письмовий).
У грі можуть брати участь від двох суперників і більше.
Наразі пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі знищення Ярцева.
Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у суботу, 2 травня 2026 року, у Петрозаводську.
Коментарі — 0