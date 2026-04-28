ЗСУ на фронті ліквідували 56-річного російського гравця в городки

Городковий спорт – гра, що має на меті вибити битою певні фігури, складені з п'яти дерев'яних циліндрів за межі ігрового квадрату.

У набір гри входять дві біти і п'ять городків – циліндричних дерев'яних стовпчиків. Майданчик, на якому встановлюються циліндрики, називається «місто». Починається гра з дальньої відстані – з кону. Якщо з кону гравець вибиває хоча б один городок, то подальші кидки ним робляться вже з напівкону – з ближньої відстані. Вибитим уважається городок, який повністю вийшов за межі квадрата, але не за передню його лінію.

Одна партія в грі «городки» складається з 15 фігур: «гармата», «зірка», «колодязь», «артилерія», «кулеметне гніздо» (або «баба у віконці»), «вартові», «тир», «вилка», «стріла», «колінчастий вал», «ракета», «рак», «серп», «літак», «лист» (письмовий).

У грі можуть брати участь від двох суперників і більше.