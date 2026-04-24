Без їжі та води на позиціях. Генштаб прокоментував скандал із бійцями 14-ї бригади

У соцмережах зʼявилося фото критично виснажених українських військових з 14-ї бригади, які залишилися без їжі та води на позиціях

Сирський доручив Драпатому провести перевірку всебічного забезпечення військовослужбовців на передовій

Систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправах через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ. Логістика військ забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА. Водночас попереднє командування 14-ї окремої механізованої бригади приховувало реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Як повідомив Генштаб, було виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

«З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14-ї омбр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу. Командиром 14-ї омбр призначено полковника Тараса Максімова, а 10-й армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов», – йдеться в повідомленні.

За результатами виявлених порушень після прийняття посад новопризначеними командирами бригади та корпусу відповідно до рішення головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

«На даний час завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14-ї окремої механізованої бригади, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок. Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях», – вказано в заяві.

Крім того, Сирський доручив командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10-й армійський корпус, провести перевірку всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

«Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14-ї омбр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів», – додав Генштаб.

Раніше Міністерство оборони прокоментувало інформацію про голодування бійців. Відомство заявило, що на інцидент уже звернули увагу відповідні командувачі.

«Попри ускладнену логістику намагаються вирішити питання з забезпеченням хлопців та їх заміною. До таких ситуацій не має доходити, але обстановка на різних напрямках фронту буває доволі критичною. Командування бригади та корпусу на зв’язку з рідними», – йдеться в заяві Міноборони.

Після розголосу військовим за добу передали декілька посилок з харчами.

До слова, повідомлення про те, що командиром 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого став полковник Тарас Максімов зʼявилося ще 20 квітня.