Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей». Зеленський заслухав доповідь Сирського

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей». Зеленський заслухав доповідь Сирського
За словами президента, у прикордонних районах Сумської області Сили оборони виконують поставлені завдання
фото: Офіс президента (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Глава держави наголосив, що українські воїни знищують особовий склад і техніку армії РФ

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Генерал доповів главі держави про активність на фронті, повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, Сили оборони у прикордонні Сумської області досягають «визначених цілей». Українські воїни знищують особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках.

«Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів!» – сказав він.

Крім того, глава держави розповів про втрати РФ від початку 2026 року. За його словами, йдеться про більше ніж 145 тис. осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тис. осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тис. осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Україна збирається посилити додатковими засобами протиповітряної оборони північні громади, розташовані поблизу Білорусі.

Раніше Зеленський стверджував, що росіяни розглядають Білорусь та Брянську область РФ як напрямки для додаткових нападів на Україну.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Олександр Сирський Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Дякую всім, хто зараз у бою, на бойових постах і бойових завданнях, усім, хто працює в оборонній промисловості й забезпечує Україні силу
Зеленський відзначив державними нагородами України військових Cил безпеки і оборони
16 травня, 10:18
Генерал підписав наказ про масштабування роботи зі збору, обробки та збереження інформації про порушення міжнародного гуманітарного права
Сирський наказав масштабувати збір інформації про воєнні злочини РФ
15 травня, 20:21
Зеленський засудив нещодавні удари Ірану по ОАЕ
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ
11 травня, 18:58
За словами президента, Україна фактично щоденно перебуває в комунікації з американською стороною
«Америка залишається в дипломатії». Умєров доповів Зеленському про переговори з представниками Трампа
11 травня, 12:41
Зеленський відвідав бригаду на Олександрівському напрямку
Зеленський нагородив бійців 31-ї бригади на передовій
8 травня, 14:44
Протягом минулої ночі російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях
«Вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті»: Зеленський розповів про російське «перемир’я»
8 травня, 08:17
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського 17 жовтня 2025 року
Британський дослідник пояснив, чому Трамп обожнює Путіна і ненавидить Зеленського
4 травня, 19:27
Зеленський: Обговорили європейський пакет підтримки
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні
4 травня, 11:33
Президент заслухав доповіді ГУР і Служби зовнішньої розвідки про стан економіки у Росії
Масштабування роботизованих комплексів та захист від балістики. Зеленський провів Ставку
27 квiтня, 17:17

Події в Україні

«У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей». Зеленський заслухав доповідь Сирського
«У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей». Зеленський заслухав доповідь Сирського
Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення
Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2026

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua