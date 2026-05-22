«У прикордонні Сумщини досягаємо визначених цілей». Зеленський заслухав доповідь Сирського
Глава держави наголосив, що українські воїни знищують особовий склад і техніку армії РФ
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Генерал доповів главі держави про активність на фронті, повідомляє «Главком».
За словами Зеленського, Сили оборони у прикордонні Сумської області досягають «визначених цілей». Українські воїни знищують особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках.
«Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів!» – сказав він.
Крім того, глава держави розповів про втрати РФ від початку 2026 року. За його словами, йдеться про більше ніж 145 тис. осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тис. осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тис. осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та обговорив з керівниками громад оборону Київщини і Чернігівщини. Україна збирається посилити додатковими засобами протиповітряної оборони північні громади, розташовані поблизу Білорусі.
Раніше Зеленський стверджував, що росіяни розглядають Білорусь та Брянську область РФ як напрямки для додаткових нападів на Україну.
