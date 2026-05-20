Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області

Ростислав Вонс
На НПЗ «Нижньогороднафтооргсинтез» у районі Кстово спалахнула пожежа
фото: Генштаб
Українські воїни атакували установку первинної переробки нафти АВТ-6

19 травня та в ніч на 20 травня 2026 року підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів. Зокрема, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6 з подальшою пожежею на НПЗ «Нижньогороднафтооргсинтез» у районі населеного пункту Кстово Нижньогородської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За результатами ураження нафтоперекачувальної станції «Ярославль-3» у Семибратово Ярославської області попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 тис. кубометрів. «Станція є важливим елементом системи транспортування нафти російської федерації та залучена у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора», – каже він.

Крім того, уражено пункти управління противника у Соледарі Донецької області, командно-спостережні пункти окупантів у районах Любимівки Херсонської області та Іванівського на Донеччині, а також пункти управління БпЛА ворога у районах Піддубного та Перебудови Донецької області, Гуляйполя Запорізької області і Єлізаветовки Курської області РФ.

Серед іншого українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районі Новоукраїнки Запорізької області та у Мирному, Сніжному та місті Донецьк на Донеччині. Окрім того, уражено склад боєприпасів агресора у районі Маринівки Запорізької області та ремонтний підрозділ противника у Сіверськодонецьку на Луганщині.

«Нижньогороднафтооргсинтез» – це один із провідних нафтопереробних заводів у Росії. Завод забезпечує Московський регіон. Потужність із первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільне, авіаційне та дизельне пальне, нафтобітуми, парафіни тощо. Раніше завод у Кстово вже зазнавав атаки дронів у квітні 2026 року.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня безпілотники атакували Ярославську область. Під удар потрапила нафтоперекачувальна станція.

До слова, у ніч на 20 травня у Ставропольському краї Росії пролунала серія вибухів. Безпілотники атакували місто Невинномиськ. За попередньою інформацією, під удар потрапив місцевий завод «Невинномиський Азот», на якому після серії вибухів, ймовірно, спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, Московський нафтопереробний завод тимчасово припинив переробку нафти після атаки БпЛА, яка відбулася 17 травня. За інформацією Reuters, критичних пошкоджень обладнання немає, а зупинка є запобіжним заходом для зниження ризиків. На відновлення повноцінного виробництва знадобиться кілька днів.

