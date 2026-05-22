Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення

Відтепер системи оповіщення щодня використовуватимуться для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання

Кабінет міністрів дозволив використання систем оповіщення для оголошень про хвилину мовчання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

«Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», – зазначила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №14144, який офіційно закріплює статус та порядок проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Тепер вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ стає обов'язковим елементом державного протоколу та суспільного життя.

До слова, «Главком» також долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.