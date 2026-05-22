Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення
О 09:00 по всій Україні через системи оповіщення лунатиме хвилина мовчання
фото: «Зміст»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Відтепер системи оповіщення щодня використовуватимуться для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання

Кабінет міністрів дозволив використання систем оповіщення для оголошень про хвилину мовчання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Відтепер системи оповіщення використовуватимуть щодня о 09:00 для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та під час всеукраїнської акції «Запали свічку», яка щороку проходить у четверту суботу листопада на вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років.

«Формуємо нову культуру пам’яті. Щоденна хвилина мовчання – важлива її складова і прояв нашої поваги до полеглих Захисників і Захисниць, цивільних громадян», – зазначила вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №14144, який офіційно закріплює статус та порядок проведення загальнонаціональної хвилини мовчання. Тепер вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ стає обов'язковим елементом державного протоколу та суспільного життя.

До слова, «Главком» також долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко Кабмін хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За 2023-2025 роки Юлія Свириденко заробила 7,1 млн грн у «Київській школі економіки»
Де насправді заробляє прем’єр-міністерка. Уряд розкрив секрет «підробітків» Свириденко (документ)
22 квiтня, 14:02
З першого дня повномасштабного вторгнення пішов до військкомату, але там йому відмовили
Загинув на бойовій позиції у місті Торецьк. Згадаймо Андрія Слаутіна
2 травня, 09:00
Володимир Максимек був досвідченим воїном: пройшов через випробування в зоні АТО та під час Операції Об’єднаних сил
Виконував завдання на чотирьох напрямках фронту. Згадаймо Володимира Максимека
4 травня, 09:00
Нова система підтримки сімей охоплює виплати від вагітності до вступу дитини до школи
Дитяча допомога у 2026 році: скільки родин вже отримали виплати
4 травня, 16:01
Зеленський та Свириденко мали зустріч
Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні
6 травня, 16:19
Під Бахмутом молодий воїн провоював повних 14 днів, це був його перший і останній бій
Поліг під час боїв у Бахмуті. Згадаймо Владислава Бондаренка
17 травня, 09:00
Уряд передбачив додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї
Витрати на армію зростуть. Уряд підготував зміни до бюджету-2026
8 травня, 17:57
Упродовж тривалого часу Кабмін послідовно пом'якшував обмеження для жінок
Уряд остаточно дозволив жінкам виїзджати за кордон
15 травня, 17:05
У 2023 році воїн добровільно став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Півтора роки вважався зниклим безвісти під Покровськом. Згадаймо Володимира Рейтера
Сьогодні, 09:00

Події в Україні

Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення
Уряд дозволив оголошувати хвилину мовчання через системи оповіщення
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2026 року
Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2026
Розвідка США розкрила, скільки українських територій допомогла відвоювати втрата росіянами Starlink
Розвідка США розкрила, скільки українських територій допомогла відвоювати втрата росіянами Starlink

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua